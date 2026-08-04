Meghan Markle pokazala raskošne dijamante vrijedne čak 250 tisuća dolara, ali o jednom se prstenu priča

Dok je u novom videu pripremala omiljeni sladoledni desert, Meghan Markle nenamjerno je u prvi plan stavila svoju impresivnu kolekciju nakita. Posebno se komentira činjenica da ni ovoga puta nije nosila zaručnički prsten.

Meghan Markle objavila je novi promotivni video za svoj lifestyle brend ''As Ever'' u kojem je pratiteljima pokazala kako priprema svoj omiljeni sladoledni desert. U čašu je najprije stavila namaz od maline, zatim dodala sladoled od vanilije, komadiće prhkog keksa i jestive cvjetne mrvice.

Ipak, recept je pao u drugi plan jer su mnogi pažnju usmjerili na nakit koji je nosila tijekom snimanja.

Na lijevoj ruci nosila je vjenčani prsten, dok se na desnoj isticao veliki prsten s dijamantom, za koji strani mediji navode da vrijedi oko 250 tisuća dolara. Uz njega je nosila i zasad nepoznat zlatni prsten te sat Cartier Tank Française koji je nekoć pripadao princezi Diani, a Harry joj ga je darovao nakon njihova vjenčanja. Kombinaciju je upotpunila i zlatna narukvica Jennifer Meyer.

Meghan Markle Foto: Screenshot

Meghan Markle Foto: Screenshot

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No mnogima je odmah upalo u oči ono što nije nosila – svoj zaručnički prsten. Prema pisanju stranih medija, Meghan ga nije javno nosila više od četiri mjeseca, a posljednji put viđena je s njim u veljači ove godine na NBA utakmici u Kaliforniji.

Meghan Markle - 2 Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Harry je Meghan zaprosio 2017. godine prstenom koji je posebno dizajniran za nju. U njegovoj izradi korišteni su i dijamanti iz narukvice princeze Diane, kao posveta njegovoj pokojnoj majci. Tijekom godina prsten je nekoliko puta mijenjao izgled – najprije je dobio tanji obruč i dodatne dijamante, a kasnije su se pojavile i nove preinake koje su izazvale brojne rasprave među kraljevskim obožavateljima.

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Veliki dijamantni prsten na Meghaninoj desnoj ruci prvi je put viđen u listopadu prošle godine. Stručnjaci za nakit tada su nagađali da bi mogao simbolizirati novo životno poglavlje, osobni uspjeh ili čak svojevrsnu evoluciju njezine priče o zaručničkom prstenu.

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Nedavno je privukla pažnju i novim modnim dodatkom – pametnim prstenom Oura s luksuznom zlatnom navlakom ukrašenom dijamantima, koji je nosila na projekciji dokumentarnog filma ''Cookie Queens''.

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Više o Meghan Markle pročitajte i u našem tekstu u kojem je otkrila kako odgaja sina Archieja i kćer Lilibet te koja pravila vrijede u njihovu domu.

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