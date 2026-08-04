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Već mjesecima bez njega

Meghan Markle pokazala raskošne dijamante vrijedne čak 250 tisuća dolara, ali o jednom se prstenu priča

Piše K. D., Danas @ 10:05 Celebrity komentari
Meghan Markle i Lilibet - 6 Meghan Markle i Lilibet - 6 Foto: Profimedia

Dok je u novom videu pripremala omiljeni sladoledni desert, Meghan Markle nenamjerno je u prvi plan stavila svoju impresivnu kolekciju nakita. Posebno se komentira činjenica da ni ovoga puta nije nosila zaručnički prsten.

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