Osmijeh legende zapravo krije priličan broj tragedija i izazova s kojima se suočio

Unatoč blistavoj holivudskoj karijeri i statusu jednog od najpoznatijih glumaca na svijetu, život Piercea Brosnana obilježen je nizom osobnih tragedija, gubitaka i teških životnih iskušenja koja su oblikovala čovjeka iza filmskog platna.

Iako je jedan od holivudskih glumaca koji uvijek ima osmijeh na licu, Pierce Brosnan proživio je priličan broj tragedija i izazova u svom privatnom životu.

Ranije ovog tjedna viđen je na večeri s otuđenim sinom Christopherom s kojim godinama dosad nije pričao zbog Christopherove ovisnosti o drogama.

PIerce Brosnan - 1 Foto: Profimedia

Chris je biološki sin Pierceove pokojne prve supruge, australske glumice Cassandre Harris, i njezina bivšeg supruga Dermota.

Njihovi su životi, međutim, tragično preokrenuti kad je Cassandra preminula od raka jajnika 1991. godine. Cassie, kako su je zvali prijatelji i obitelj, udala se za Piercea 1980. godine i umrla s 43 godine – samo dan nakon njihove 11. godišnjice braka.

Pierce Brosnan i Cassandra Harris - 4 Foto: Profimedia

Vjenčali su se 1980., a australska glumica osim Christophera imala je i kćer Charlotte. Nakon smrti njihovog biološkog oca Dermota Harrisa 1986., Pierce je službeno posvojio djecu. S Cassie je Pierce dobio biološkog sina Seana.

Pogledaji ovo Celebrity Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?''

Glumac je otvoreno govorio o Cassandrinom odlasku.

''Ona me učinila muškarcem kakav jesam, glumcem kakav jesam, ocem kakav jesam. Zauvijek je utkana u svako vlakno mog bića. Uz mene je svaki dan. Bio sam blagoslovljen što sam upoznao takvu osobu.''

Pierce Brosnan i Cassandra Harris - 3 Foto: Profimedia

Govorio je i o okrutnosti gubitka nekoga tko mu je bio tako blizak i s kim je dijelio toliko toga.

''Ovo je prvi put u mom životu da sam iskusio žalovanje'', rekao je.

Govoreći o Cassandrinoj 18-mjesečnoj borbi s agresivnim oblikom raka, opisao je kako bi njihov najmlađi sin Sean glumio doktora i brinuo se o majci nakon kemoterapije, kad bi se osjećala mučno i iscrpljeno.

Također se prisjetio srceparajućeg trenutka kad mu je supruga nakon 14 godina braka umrla na rukama, dok je Charlotte, tada studentica RADA-e u Londonu, bila na telefonu, a Christopher se pridružio u sobi.

Pierce Brosnan i Charlotte Brosnan Foto: Profimedia

''Bili smo svi zajedno. I tako je otišla Bogu'', rekao je.

Nakon Cassandrine smrti, Pierce je ponovno pronašao ljubav s američkom novinarkom, spisateljicom, glumicom i manekenkom Keely Shaye Smith.

Tijekom godina obožavatelji su bili dirnuti načinom na koji je Keely, s kojom glumac ima sinove Parisa i Dylana, podržavala supruga dok je i dalje tugovao za svojom prvom ženom.

Pogledaji ovo Nekad i sad Milenijalci ne vjeruju koliko je godina ova glumica imala kad je snimala omiljeni ''The O.C.''!

Govoreći za Irish Times 2013., Pierce je rekao: ''Keely je uvijek bila ljubazna i suosjećajna te me poticala da tugujem za Cassie... Pretpostavljam da je Keely moja Sjevernjača, uvijek pazi na mene.''

No tragedija je ponovno pogodila 2013., kada je njegova najstarija kći Charlotte preminula od raka jajnika – iste bolesti koja je usmrtila njezinu majku 21 godinu ranije. Imala je samo 42 godine.

Pierce Brosnan i Cassandra Harris - 1 Foto: Profimedia

Objavljujući njezinu smrt u izjavi, rekao je: ''Dana 28. lipnja moja draga kći Charlotte Emily prešla je u vječni život, podlegnuvši raku jajnika. Bila je okružena svojim suprugom Alexom, djecom Isabellom i Lucasom te braćom Christopherom i Seanom. Charlotte se borila protiv raka s gracioznošću i humanošću, hrabrošću i dostojanstvom. Naša su srca teška zbog gubitka naše predivne djevojke. Molimo se za nju i nadamo da će lijek za ovu užasnu bolest uskoro biti pronađen. Zahvaljujemo svima na iskrenim sućutima.''

Navodno je irski glumac hitno otputovao iz Istočne Europe, gdje je snimao špijunski triler November Man, kako bi bio uz kćer na samrti.

Godine 2014. Pierce je u emisiji Stand Up For Cancer govorio o dubokom gubitku koji su Cassandra i Charlotte ostavile iza sebe.

''Gledati kako netko koga voliš polako nestaje zbog ove podmukle bolesti – takva tuga postaje neizbrisiv dio tvoje psihe. Držao sam velikodušnu, snažnu, prekrasnu ruku svoje prve supruge Cassie dok joj je rak jajnika prerano oduzimao život. I samo prošle godine držao sam ruku svoje duhovite, predivne kćeri Charlotte dok je i ona umirala od iste proklete, nasljedne bolesti.''

Pierce Brosnan - 1 Foto: Profimedia

Osim gubitka Charlotte, Pierce i sin Christopher imali su vrlo težak odnos, a 2005. Pierce je izjavio da ga je sinova ovisnost natjerala da ga odbaci.

Pogledaji ovo Celebrity Princ William objasnio zašto njegova djeca nemaju mobitele: ''Možda kad George krene u srednju''

U intervjuu za Playboy tada je rekao: ''Christopher je još uvijek vrlo izgubljen. Šokantno. Znam gdje je, ali vodi težak život. Mogu se samo čvrsto nadati i vjerovati da će se oporaviti. Testirao je sve u ovoj obitelji, ali nikoga više nego sebe. Zna kako izaći, ali ne želi.''

Pokazujući da je to bio čin teške ljubavi, Pierce je nastavio: ''Bolno je jer se moraš isključiti. Nikada ih u potpunosti ne odbaciš, ali sam Christophera odbacio. Morao sam mu reći: ‘Idi. Počni živjeti ili počni umirati.’ Ima moje molitve.''

Godine 1997. Christopher je bio u zatvoru tri mjeseca zbog vožnje u pijanom stanju, nakon što je godinu ranije kažnjen s 1.000 funti za isti prekršaj.

Christopher Brosnan - 9 Foto: Profimedia

Chris, koji je nastupio u originalnoj sezoni Love Islanda 2005., bio je i sudionik velike tučnjave u noćnom klubu Browns u Londonu te mu je nakon toga zabranjen ulazak.

Također je bio uhićen zbog krađe u drugom klubu, Chinawhite, no optužbe su kasnije odbačene.

Međutim, prošlog tjedna Pierce i Chris pokazali su da su se nakon 20 godina pomirili kad su viđeni zajedno na obiteljskoj večeri u Notting Hillu.

O njihovu susretu izvor je rekao za The Mirror: ''Obojica su djelovali sretno i opušteno dok su sjedili s jednim od Pierceovih drugih sinova, Dylanom. Problemi Piercea i Christophera su dobro poznati, ali čini se da su ih uspjeli ostaviti iza sebe. Bilo ih je lijepo vidjeti zajedno.''

Pierce Brosnan i Christopher Brosnan - 2 Foto: Profimedia

Pierce Brosnan i Christopher Brosnan - 1 Foto: Profimedia

U razgovoru za Esquire 2017. Pierce je rekao da mu je život zauvijek promijenjen gubitkom žena koje je volio.

Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith - 2 Foto: Profimedia

Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith - 3 Foto: Profimedia

Objasnio je: ''Ne gledam čašu kao napola punu, vjerujte mi. Tamni, melankolični irski crni pas s vremena na vrijeme sjedi pokraj mene.''

Pierce je također govorio o tome kako je pronašao snagu u svojoj vjeri da preživi bol nakon Charlottine smrti.

Pogledaji ovo Celebrity Slažete li se da je izdanje u maloj crnoj haljini jedno od najboljih naše influencerice?

Rekao je za njemačke novine Bild: ''To je sve što ti ostaje kad ti je srce crna rupa u četiri ujutro, a teret svijeta ti je na ramenima. Nitko ne može izbjeći bol života. Takav je život.''

Osim što je pretrpio brojne gubitke, Pierce je odrastao i bez očinske figure jer je njegov otac Tom napustio obitelj ubrzo nakon što se rodio.

Prisjetio se da je Toma susreo samo jednom, dok je 1984. godine snimao seriju "Remington Steele" u Irskoj.

Pierce Brosnan - 4 Foto: Profimedia

"Moji očinski instinkti potpuno su moji. Ne temelje se ni na kome, jer nije bilo nikoga. Sreo sam Toma samo jednom, proveli smo nedjeljno popodne zajedno. Ispričao je koju priču, popili smo nekoliko Guinnessa i pozdravili se. Volio bih da sam ga bolje upoznao. Bio je dobar zviždač i imao je lijep hod... To je sve što znam o njemu", izjavio je svojevremeno.

Galerija 17 17 17 17 17

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Iva Šarić pokazala struk iz snova u glamuroznom selfiju pred ogledalom

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Tiha patnja žena: Po isklesanom torzu glumca teško ćete pogoditi koliko ima godina!