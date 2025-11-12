Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?''

Pratiteljica naše prekrasne misice na Instagramu je objavila fotografiju kojom je oduševila i Lauru.

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović doživjela je simpatično iznenađenje, koje je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Naime, njezina pratiteljica bila je na kvizu znanja kada se na ekranu pojavilo pitanje upravo o – njoj!

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

''Ne znam pratite li Miss Universe, ali za sve vas koji ste popratili, zanima me jeste li uhvatili kojim sportom se naša predstavnica bavi?'' glasilo je pitanje, koje je oduševilo sve prisutne, a posebno one koji poznaju Lauru.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

''Dakle, bila sam na kvizu... i onda – bam! Laura je iskočila na ekranu kao pitanje. Laura Gnjatović, sada si službeno dio kvizova'', objasnila je njezina pratiteljica.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura nije krila iznenađenje i oduševljenje.

''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u kulturnu povijest?'' pitala je na Instagramu.

Lijepa Laura zablistala je u egzotičnom okruženju i uživala u čaroliji tajlandske tradicije. Više o tome pisali smo OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Skandal na Miss Universe tjedan dana prije finala! Uhićen je direktor izbora, a više saznajte OVDJE.

