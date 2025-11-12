Vidite li vi odmah grešku? Nova povijesna serija izazvala burne reakcije!

Nova serija "Death by Lightning" naljutila je jednog YouTubera koji je počeo tražiti statistiku stanovnika Chicaga u 19. stoljeću.

Nova Netflixova povijesna serija "Death by Lightning" (Smrt od munje) postala je hit i dobiva odlične kritike, ali gledatelji tvrde da su ostali zatečeni, kako prenosi Daily Mail, "woke" iskrivljavanjem povijesti.

Četverodijelna drama, koja prati događaje koji su doveli do atentata na američkog predsjednika Jamesa Garfielda 1881. godine i motive njegova ubojice, premijerno je prikazana u četvrtak i ubrzo osvojila pohvale kritike.

Death by Lightning - 1 Foto: Profimedia

No već nekoliko minuta nakon početka prve epizode, pažljiviji gledatelji počeli su uočavati povijesne nelogičnosti. U jednoj uvodnoj sceni vidi se Azijatkinja, dvojica crnaca, jedna crnkinja i muškarac bez noge kako bezbrižno šetaju ulicama Chicaga iz doba "Pozlaćenog doba".

"Odmah mi je upalo u oči, pa sam odlučio provjeriti demografske podatke Chicaga iz 1880. godine", rekao je YouTuber Craig Richard Skistimas, pročitavši kako je Chicago 1880. imao oko 503.000 stanovnika, od čega su crnci činili samo oko 1,3 posto, odnosno otprilike 6.500 ljudi. Azijska populacija bila je, kaže, tek 0,03 posto, što znači manje od 200 stanovnika.

Death by Lightning - 2 Foto: Profimedia

"Ako izračunate vjerojatnost da ćete vidjeti takvu grupu – Azijatkinju, dvojicu crnaca i osobu s amputiranom nogom – u nasumičnom okupljanju od 50 ljudi u centru Chicaga, ispada da je šansa oko 0,00016 posto, odnosno 1 prema 640.000. Drugim riječima, Netflix je snimio scenu koja je statistički vjerojatna otprilike koliko i viđenje NLO-a na putu do posla – ali barem su ispunili kvotu raznolikosti", ispričao je Skistimas, koji je naknadno ponovno pogledao scenu i primijetio dvojicu crnaca i jednu crnkinju.

I don’t care if a Black man and a Chinese woman walk together on screen - that’s not the issue.



What’s ridiculous is how blatantly tokenized it is. This shot isn’t part of the story, it’s just tossed in to check boxes.



The rest of Death by Lightning sticks closely to historical… — Stuttering Craig (Official) (@StutteringCraig) November 10, 2025

"Uz tu korekciju, vjerojatnost da bi upravo ta skupina – Azijatkinja, dvojica crnaca, crnkinja i čovjek s jednom nogom – šetala zajedno u Chicagu 1880. godine iznosi oko 1 prema 2,4 milijuna. Netflix nije samo iskrivio povijest – prekršio je i zakone statistike", zaključio je Skistimas, tvrdeći kako nema "ništa protiv toga da crnac i Kineskinja hodaju zajedno u seriji", no da serija sama tvrdi kako se radi o istinitoj priči.

Usprkos ovome, priznao je kako ostatak serije temeljno prikazuje povijesni kontekst: "Svi političari i delegati su bijelci, kao što su i bili 1880. godine. A onda, u prvoj sceni, Netflix iz vedra neba ubaci raznoliku skupinu koja je tada bila statistički nemoguća. To nije reprezentacija, to je lijena simbolika."

Serija glumi Michael Shannon kao predsjednika Jamesa Garfielda i Matthew Macfadyen kao njegova ubojicu Charlesa Guiteaua. Sva četiri nastavka serije dostupna su za gledanje na Netflixu, a rasprava o tome je li riječ o umjetničkoj slobodi ili povijesnom iskrivljavanju i dalje ne jenjava na društvenim mrežama.

Ipak, neki se ne slažu s njim.

"Mislim da bi ljudi profitirati ako se jednom prošeću vani", "Vidio je manjine u emisiji i odmah počeo s rasističkom matematikom", "Zanimljivo kako nitko ne radi ovakvo računanje kada gleda film o Drugom svjetskom rati bez Afroamerikanaca, pripadnika domorodačkih plemena ili Azijaca", "Zamisli biti toliko uzrujan zato što se u TV seriji pojavljuju crni i azijski glumci, da doslovno trošiš vrijeme računajući demografske postotke, samo da bi dokazao da si upravo onaj tip koji svima stvara nelagodu u društvu". "Njegova matematika stvarno ne drži vodu — i demografski podaci koje je naveo potpuno su pogrešni. Godina 1880. bila je razdoblje rasta afroameričke i azijskoameričke zajednice", "Pauziraš Netflix da bi računao rasne postotke samo zato da bi se naljutio na internetu zbog statista koji se na ekranu pojavio tri sekunde", bili su oštri prema Skistimasu.

