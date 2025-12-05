Tko je najmlađa samoostvarena milijarderka na svijetu? Balerina je s MIT diplomom

Svijet je dobio novu najmlađu milijarderku za 2025., bivšu balerinu koja je iz dvorane za balet stigla do vrha globalne financijske scene.

Svijet bogatih i slavnih dobio je novu zvijezdu.

Luana Lopes Lara, 29-godišnja brazilska poduzetnica i bivša profesionalna balerina, postala je najmlađa samoostvarena milijarderka na svijetu. Njezin uspon od plesnih dvorana do vrha financijske industrije izgleda poput filmske priče, no iza svega stoji briljantni um, hrabrost i vizija koja mijenja način na koji ljudi razumiju tržišta.

Rođena u Brazilu, Luana je prvo pratila svoj dječji san – postati balerina. Trenirala je u prestižnoj školi Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a zatim plesala i u Austriji. No, paralelno s umjetnošću razvijala je i impresivan akademski talent: osvajala je medalje na natjecanjima iz astronomije i matematike, što će joj kasnije otvoriti vrata u svijet koji je potpuno suprotan baletu – MIT-u, jednom od najprestižnijih tehnoloških sveučilišta.

Upravo ondje upoznaje Otmana Machaouba, s kojim će kasnije pokrenuti startup koji će joj promijeniti život, prenosi New York Post.

Godine 2018. Luana i Otman osnivaju Kalshi, prvo u SAD-u u potpunosti regulirano tržište predviđanja, odnosno platformu gdje ljudi mogu trgovati ugovorima temeljenima na stvarnim događajima: od inflacije i izbora do sporta i pop kulture.

U svijetu u kojem se informacije mijenjaju iz minute u minutu, Kalshi je pogodio srž moderne ekonomije – potrebu za razumijevanjem vjerojatnosti. Pod Luaninim vodstvom tvrtka je eksplodirala te 2025. a prema Forbesu dosegnula je impresivnih 11 milijardi dolara. Luana i Otman zasebno posjeduju po 12% tvrtke, odnosno 1,3 milijarde dolara.

Upravo zato Forbes ju je proglasio najmlađom samoostvarenom milijarderkom 2025. godine.

"Vidjeli smo da se većina trgovanja događa kada ljudi imaju neko mišljenje o budućnosti, a zatim pokušavaju pronaći način da to plasiraju na tržišta", izjavila je Lara.

"Stvarno smo željeli raditi stvari na pravi način jer je naša vizija bila izgraditi najveću financijsku burzu na svijetu."

Prije toga tu titulu imale su i reality zvijezda i poduzetnica Kylie Jenner te svjetski popularna pjevačica Taylor Swift.

