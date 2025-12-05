Pretraži
impresivna priča

Tko je najmlađa samoostvarena milijarderka na svijetu? Balerina je s MIT diplomom

Piše J. C. , Danas @ 08:50
Luana Lopes Lara Luana Lopes Lara Foto: Instagram

Svijet je dobio novu najmlađu milijarderku za 2025., bivšu balerinu koja je iz dvorane za balet stigla do vrha globalne financijske scene.

vijesti
U pucnjavi teško ozlijeđene dvije žene: Jedna je preminula, počinitelj u bijegu
Na sjeveru Hrvatske
Pucao u nevjenčanu suprugu i njezinu sestru: Jedna žena preminula, ubojica u bijegu
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
nova obveza
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
Supermjesec nad Hrvatskom: Veći i sjajniji nego inače, ali mogao bi utjecati na san
Najbliže Zemlji
Noćas se događa nešto posebno na nebu: Nekima će to smetati
show
Šime Elez se ošišao
kako vam se čini?
Pogledajte kako je markantni Šime izgledao ranije, fotke će iznenaditi mnoge!
Treba li se Hrvatska povući s Eurosonga poslije ostanka Izraela?
četiri zemlje se povukle
Treba li Hrvatska otići s Eurosonga zbog ostanka Izraela? Odgovorite nam u anketi!
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
zdravlje
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Imao je što vidjeti
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Jao…
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
tech
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Nova smrtonosna bakterija koju prenose krpelji širi se među psima i zabrinjava znanstvenike
Postoji li opasnost i za čovjeka?
Nova smrtonosna bakterija koju prenose krpelji širi se među psima i zabrinjava znanstvenike
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
Spoj robotike i AI-ja
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
sport
Fotografija Bojana Zobenice: Pomoćni sudac derbija navijao na utakmici Dinama
Ovo nije dobro
Procurila fotografija Bojana Zobenice: U subotu bi trebao suditi derbi na Maksimiru
Shaka Hislop priznao: "Otkrili su da imam agresivan rak, mislio sam da je to to..."
Strašno
Ikona Premier lige šokirala priznanjem: "Otkrili su da imam agresivan rak, proširio se..."
Dominik Kotarski dobio prijetnje smrću: Klub sve prijavio policiji, Delaney poručio: "Prešlo je sve granice"
Užas
Vatreni dobio prijetnje smrću: Klub sve prijavio policiji, suigrač poručio: "Prešlo je sve granice"
tv
MasterChef: Čija će dekonstrukcija biti najbolja, a tko će napraviti "prometnu nesreću" na tanjuru?
VEČERAS!
Čija će dekonstrukcija biti najbolja, a tko će napraviti "prometnu nesreću" na tanjuru?
MasterChef: TOP 9 kandidata zaigralo "Guess The Dish"! Saznajte tko je odnio pobjedu!
MASTERCHEF VILA
TOP 9 kandidata zaigralo "Guess The Dish"! Saznajte tko je odnio pobjedu!
Kumovi: Hoće li anonimna dojava pokrenuti lavinu problema?
KUMOVI
Kumovi: Hoće li anonimna dojava pokrenuti lavinu problema?
putovanja
Kviz općeg znanja: O konjima, ljudima... i svemu ostalom
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Pitanja iz opće kulture koja će vam razgibati pamćenje
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Ove božićne kocke stvorene su za milijunaše, jako su fine i nije ih teško napraviti
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Kuća za odmor Wild Rose
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
što dalje?
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
lifestyle
Catherine Middleton nosi haljinu Jenny Packham i tijaru kraljice Viktorije
Svečano izdanje
Kakva haljina, kakva tijara! Catherine Middleton je definitivno kraljica, kraljica stila
Danijela Martinović na koncertu Božić s Danijelom 2025.
Glamurozna i elegantna
Haljina Danijele Martinović baš je kraljevska, perfektno joj stoji, a savršen je izbor za druženja u prosincu
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
sve
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Fotografija Bojana Zobenice: Pomoćni sudac derbija navijao na utakmici Dinama
Ovo nije dobro
Procurila fotografija Bojana Zobenice: U subotu bi trebao suditi derbi na Maksimiru
Catherine Middleton nosi haljinu Jenny Packham i tijaru kraljice Viktorije
Svečano izdanje
Kakva haljina, kakva tijara! Catherine Middleton je definitivno kraljica, kraljica stila
 
