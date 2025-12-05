Udala se Samantha iz Seksa i grada, evo tko je njezin četvrti odabranik

Holivudska zvijezda Kim Cattrall iznenadila je obožavatelje vijestima da je nakon dugogodišnje veze izrekla bračne zavjete s partnerom Russellom Thomasom.

Glumica Kim Cattrall, koja je svjetsku slavu stekla kao Samantha Jones u seriji ''Seks i grad'', izrekla je sudbonosno ''da'' svom dugogodišnjem partneru Russellu Thomasu na skromnoj i privatnoj ceremoniji u Londonu.

Vjenčanje je održano 4. prosinca u povijesnoj zgradi Chelsea Old Town Halla, a prema informacijama magazina People, prisustvovalo je svega dvanaest najbližih uzvanika.

Kim Cattrall i Russell Thomas Foto: Afp

Ta 69-godišnja glumica zasjala je u elegantnoj kombinaciji – bijelom Diorovu blejzeru i suknji od tila, koje je upotpunila profinjenim rukavicama brenda Cornelia James te upečatljivim šeširom dizajnera Phillipa Treacyja.

Njezin suprug Russell Thomas (55) odlučio se za crno, po mjeri krojeno odijelo Richarda Jamesa, uz zlatnu kravatu kao naglasak.

Kim Cattrall - 5 Foto: Afp

Nakon što su izmijenili zavjete, par je nježno proslavio trenutak poljupcem, dok je Cattrall u rukama držala buket svježeg cvijeća. Za stil i konačan izgled slavne glumice pobrinula se Patricia Field, legendarna kostimografkinja iz ''Seksa i grada'', prenosi People.

Kim Cattrall iza sebe već ima tri braka – s Larryjem Davisom (1977. – 1979.), Andreom J. Lyonom (1982. – 1989.) i Markom Levinsonom (1998. – 2004.).

Kim Cattrall - 1 Foto: Afp

Kim Cattrall - 9 Foto: Afp

Tko je Russel Thomas?

U jednom razgovoru za The Times priznala je kako je jako zahvalna na tome i da imaju lijep zajednički život. Par se upoznao 2016. godine nakon što je Kim snimila prilog o nesanici za emisiju "Woman's Hour" na BBC Radiju 4, na kojem Russell radi kao inženjer zvuka.

Nakon snimanja ostali su u kontaktu neko vrijeme, potom joj je on odletio u Kanadu u posjet, a sve je ostalo povijest. Govoreći za Times, priznala je da su njezine prijašnje veze uvijek bile instinktivne, ali da je s Russom sve išlo polako.

Kim Cattrall i Russell Thomas Foto: Afp

"Naši su životi bili tako odvojeni i tako različiti. Sada imamo lijep život i jako sam zahvalna na tome", otkrila je.

Kim je ispričala i kako ih je pandemija COVID-a zaključala zajedno i bacila u pravi test veze, ali i da su otada nerazdvojni te žive na relaciji između New Yorka, Kanade i Londona.

