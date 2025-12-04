Zašto je sporan nastup Izraela na Eurosongu? Niz optužbi doveo natjecanje u krizu

Nastup Izraela na Eurosongu sporan je već dvije godine, a nakon otkazanog glasovanja koje je dozvolilo nastup televizije KAN, s natjecanja su se povukle četiri zemlje.

Drama s posljednja dva izdanja Eurosonga kulminirala je u četvrtak skupštinom članica Europske radiotelevizijske unije na kojoj su odobrene promjene donesene u studenom, što je istodobno otkazalo glasovanje o izbacivanju izraelske televizije KAN s natjecanja, rezultiravši povlačenjem četiri zemlje s natjecanja.

Kroz protekle dvije godine bile su dvije različite distance. S jedne strane bile su zemlje poput Slovenije, Nizozemske, Irske, Islanda, Španjolske, Portugala i Belgije, koje su tražile izbacivanje Izraela s Eurosonga.

S druge strane nalazile su se zemlje poput Njemačke, Austrije, Švicarske i Azerbajdžana koje su navodno poručile da i one odlaze ukoliko se izbaci Izrael. U sve ovo uključila se i politika koja je vršila pritisak na televizije, usprkos organizatorima koji tvrde da je natjecanje apolitično.

Zašto je nastup izraelske televizije KAN sporan?

Kako su se u više navrata izjasnile televizije koje su se danas povukle s natjecanja, KAN ga koristi u političke svrhe. Eurovizijski fanovi bilježili su i objavljivali na društvenim mrežama komentare izraelskih eurovizijskih komentatora koji su u izravnom prijenosu pozivali da se ne glasa za pojedine zemlje koje su kritizirale odluku da Izrael nastupa i vrijeđale iste. Istodobno, novinari KAN-a snimljeni su u više navrata kako potpisuju rakete kojima vojnici kasnije gađaju područje gdje žive Palestinci i time vrše genocid.

Osim toga, sporne su i reklame koje bi se uplaćivale kako bi se promovirale posljednje dvije izraelske predstavnice Eden Golan i Yuval Raphael, na kojima je vidljivo da je izravno izraelska vlada bila ta koja je financirala reklamiranje putem društvenih mreža i YouTubea. Za kraj, ustanovljeno je kako su u više europskih zemalja utvrđene manipulacije glasovanjem publike, gdje bi broj glasova za Izrael nadmašio broj gledatelja u toj zemlji.

Jedan od najboljih primjera manipulacije glasovanjem je Italija tijekom Eurosonga 2024., čija je televizija Rai nakon drugog polufinala objavila kako je čak 40% glasova išlo izraelskoj pjesmi. U pitanju je zemlja čiji stanovnici su u tim trenucima prosvjedovali protiv izraelskog bombardiranja Gaze.

Istragu oko svojih glasova dvije godine zaredom je tražila i Slovenija, čiji televoting je dao 10 bodova Izraelu 2024., a godinu poslije šest bodova.

Iako su predstavnici KAN-a u jednom trenutku čak bili i spremni povući se s natjecanja, pogotovo početkom 2024., kada je EBU odbio pjesmu "October Rain" koja se izravno referirala na napad 7. listopada 2023. godine. Na nastavak natjecanja utjecao je izravno izraelski predsjednik Isaac Herzog, koji je od autorice pjesme tražio promjenu riječi kako bi pjesma bila prihvatljiva za nastup, nakon čega je "October Rain" postala "Hurricane".

Izrael se natječe na Eurosongu od 1973. godine, a dosad je na natjecanju pobijedio četiri puta. Razlog zašto može nastupati na natjecanju jest taj da je Izrael punopravni član EBU-a, s kojim od šezdesetih surađuje na području radiodifuzije.

Sastanak je trebao odlučiti o budućnosti Eurosonga čija situacija bi se mogla opisati kao lose-lose. Na kraju, natjecanje nastalo nakon Drugog svjetskog rata koje ove godine slavi 70. rođendan koje je samo jednom odgođeno (zbog Covida), sada se suočilo s izazovom iz koje će se teško izvući, a zbog otkazivanja važnog glasovanja, Eurosong je ostao bez četiri zemlje koje su ostvarile ukupno 14 pobjeda.

Je li se i Hrvatska trebala priključiti Sloveniji, Irskoj, Nizozemskoj i Španjolskoj, odgovorite u anketi OVDJE.

Zbog zvižduka morali su se cenzurirati nastupi Izraelki, a više o tome pročitajte OVDJE.

