Zašto je eurovizijska drama došla do vrhunca? Sve što treba znati o najvećoj krizi do sada

Kako je došlo do odustajanja četiri zemlje s Eurosonga? Sve je počelo još prije nekoliko mjeseci, kada su sve više jačali pozivi za izbacivanjem Izraela.

Drama s posljednjih dvaju izdanja Eurosonga kulminirala je u četvrtak Skupštinom članica Europske radiotelevizijske unije koja je trebala odlučiti o dvije važne teme.

Prva je bilo slaganje s nizom paketa promjena na Eurosongu, predstavljenih u studenom, a druga izbacivanje izraelske televizije s Eurosonga. Nadalje, čak i prije Skupštine, odlučeno je kako će se glasovanje o nastupu Izraela na Eurosongu održati isključivo u slučaju da su članice EBU-a odlučile odbiti promjene.

Paket promjena sastojao se od uvođenja žirija u polufinala prvi puta od 2022., povećanje broja članova žirija i kriterije koje moraju poštovati, smanjenje broja glasova publike s 20 na 10 glasova, pooštravanje pravila o promociji pjesama i izvođača, u koje su se nerijetko uključivale i same vlade i uvođenje i kontroliranje obrazaca kako bi se spriječilo glasovanje iz bot-mreža.

Mnogi eurovizijski fanovi složit će se kako su ove promjene uvedene isključivo zbog ponašanja Izraela, a glasovanjem za ove promjene, iz EBU-a očekuju kako će televizije i natjecatelji poštovati kod ponašanja.

"Ova odluka znači da sve EBU članice koje žele sudjelovati na Eurosongu 2026. i pristanu poštovati nova pravila, imaju pravo na sudjelovanje. Predstavnici EBU-ovih članica glasovali su tajnim putem o tome jesu li dovoljno zadovoljni novim mjerama i zaštitnim mehanizmima objavljenima prošlog mjeseca, bez donošenja posebne odluke o sudjelovanju na sljedećem izdanju natjecanja. Velika većina članica složila se da nije potreban dodatni krug glasovanja o sudjelovanju te da se Eurosong 2026. treba održati prema planu, uz nove zaštitne mjere", stoji u priopćenju EBU-a.

Kroz protekle dvije godine bile su dvije različite distance. S jedne strane bile su zemlje poput Slovenije, Nizozemske, Irske, Islanda, Španjolske, Portugala i Belgije, koje su tražile izbacivanje Izraela s Eurosonga. S druge strane nalazile su se zemlje poput Njemačke, Austrije, Švicarske i Azerbajdžana koje su navodno poručile da i one odlaze ukoliko se izbaci Izrael. U sve ovo uključila se i politika koja je vršila pritisak na televizije, usprkos organizatorima koji tvrde da je natjecanje apolitično.

No s otkazivanjem glasovanja o nastupu Izraela, četiri zemlje - Slovenija, Irska, Nizozemska i Španjolska, koje imaju ukupno 14 pobjeda na Eurosongu, a jedna od njih je i članica grupacije Big 5, koju čini pet najbogatijih članica EBU-a, odlučile su preskočiti 70. izdanje Eurosonga u Beču.

Povlačenja ove četiri zemlje, od koje su dvije među deset najbogatijih televizija, ne brinu direktora Eurosonga Martina Greena, koji je rekao da poštuje njihovu odluku te da se nada njihovom povratku čim prije. No eurovizijski fanovi se slažu kako se Eurosong nije smio dovesti u poziciju da rješava problem koji se napuhavao godinu i pol dana.

Problemi s predstavnicima Izraela započeli su još na Eurosongu 2024., kada se više delegacija žalilo da su članovi delegacije potajno snimali druge izvođače i pokušavali započeti sukobe kako bi to stavili na društvene mreže. Sve je gotovo kulminiralo prije finala, kada je nekoliko finalista zaprijetilo povlačenjem ukoliko se nešto ne poduzme.

Sloveniji, Irskoj, Nizozemskoj i Španjolskoj mogle bi se pridružiti Belgija i Island, no na odluku o njihovom povlačenju treba se pričekati do idućeg tjedna. Procjenjuje se kako bi na Eurosongu moglo nastupati tek 35 zemalja, što je najmanje otkako je 2004. godine uveden sustav s polufinalom.

