Zašto je eurovizijska drama došla do vrhunca? Sve što treba znati o najvećoj krizi do sada

Piše E.G., 04.12.2025 @ 23:55 Celebrity komentari
JJ, Austrija JJ, Austrija Foto: Afp

Kako je došlo do odustajanja četiri zemlje s Eurosonga? Sve je počelo još prije nekoliko mjeseci, kada su sve više jačali pozivi za izbacivanjem Izraela.

Što se sve događalo s glasovanjem o Eurosongu?
Zašto je eurovizijska drama došla do vrhunca? Sve što treba znati o najvećoj krizi do sada
Svi su ludi za cookijima - priča mlade djevojke koja je ideju s putovanja pretvorila u biznis
Zašto je sporan nastup Izraela na Eurosongu?
Treba li se Hrvatska povući s Eurosonga poslije ostanka Izraela?
Princ Harry na udaru zbog skeča u emisiji Stephena Colberta
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
Kaja Vidmar podijelila tople obiteljske prizore sa Šimom Vrsaljkom i djecom
Tko je supruga Marka Solde, Borna Soldo?
Martina Tomčić Moskaljov oduševila pratitelje na Instagramu izdanjem u zelenoj haljini
Šest zemalja se povuklo s Eurosonga
Kadirov kaže da čeka naredbu za početak rata s Europom: "Sve će brzo završiti"
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
Policajac izboden u Splitu
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
Šest zemalja se povuklo s Eurosonga
Šime Elez se ošišao
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Što se događa kad odbacite dezodorans – istina koju nitko ne govori!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Nevjerojatan video: Bjegunac leži na cesti, policijski pištolji su upereni prema njemu, a onda se pojavio robotaksi
Hrvatska rijetko viđenim rezultatom pobijedila Iran na Svjetskom pvenstvu
Mario Kovačević neće imati press konferenciju uoči susreta s Hajdukom na Maksimiru
Fotografija Bojana Zobenice: Pomoćni sudac derbija navijao na utakmici Dinama
MasterChef: Čija će dekonstrukcija biti najbolja, a tko će napraviti "prometnu nesreću" na tanjuru?
MasterChef: TOP 9 kandidata zaigralo "Guess The Dish"! Saznajte tko je odnio pobjedu!
Skrivena sudbina: Priuštio joj je traumu od koje će se teško oporaviti
Kviz općeg znanja: O konjima, ljudima... i svemu ostalom
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Danijela Martinović na koncertu Božić s Danijelom 2025.
Recepti za božićne kolače
Catherine Middleton nosi haljinu Jenny Packham i tijaru kraljice Viktorije
Danijela Martinović na koncertu Božić s Danijelom 2025.
Recepti za božićne kolače
Hrvatska rijetko viđenim rezultatom pobijedila Iran na Svjetskom pvenstvu
