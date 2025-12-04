Ovakav pogled ima rijetko tko: Maju Šuput i Blooma očarali spektakularni prizori

Maja Šuput odvela je sina Blooma u Split, gdje je nastupala na obljetnici rada jedne agencije.

Maja Šuput ovih dana je bila u Dalmaciji, gdje je pjevala na proslavi obljetnice rada jedne turističke agencije. S njom u Split je došao sin Bloom, koji nije krio koliko se zabavljao s majkom.

Pjevačica i njezin mezimac boravili su u sobi na 28. katu jednog hotela, a na Instagramu je objavila video u kojoj se četverogodišnjak šeće po hotelskoj sobi.

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Mnoge pratitelje oduševit će pogled na grad iz sobe koji ostavlja bez daha.

"Život na 28. katu", napisala je Maja u opisu videa u kojem Bloom trčkara po sobi.





Maja Šuput i Bloom za Halloween - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom - 2 Foto: Instagram

Ovaj duo dane je iskoristio je i za šetnju po splitskoj rivi, a preslatki Bloom je mnoge očarao u jakni i vesti.

