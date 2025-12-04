Jurica Jurašković o svojoj MasterChef avanturi: ''Idući dan me 'ošamarilo' i postao sam svjestan toga''

Nakon što je napustio MasterChef kuhinju, Jurica Jurašković prvi put otvoreno je progovorio o svom iskustvu, emocijama i lekcijama koje je ponio iz showa. U opuštenom razgovoru otkrio je što ga je oblikovalo, koga je najviše nosio u srcu i zašto ga ovaj put nije poljuljao, nego ojačao.

Kada se osvrće na taj dan, kaže:

''Kad sam saznao da napuštam MasterChef kuhinju, začudo sam se osjećao smireno. Preplavio me mir, osjećaj je bio prečudan, ali to je bilo prvi put da sam u životu osjetio olakšanje. Kako sam bio pod adrenalinom od kuhanja, nisam ni bio svjestan da je mom putu u MasterChefu došao kraj, no idući dan me 'ošamarilo' i postao sam svjestan toga. Da sam mogao, ništa ne bih promijenio jer smatram da je žiri postupio pravedno."

Prisjećajući se cijelog svog puta, Jurica otkriva što ga je najviše dirnulo tijekom natjecanja.

''Kada se osvrnem unatrag, najemotivnije u cijelom ovom iskustvu bila su mi prijateljstva koja sam stekao za cijeli život. Mogu zasigurno reći kako sam upoznao svoju drugu obitelj… Ovo su ljudi koji su obilježili moj put u MasterChefu i koji su me iz dana u dan poticali da budem bolji te da više vjerujem u sebe.''

Tijekom sezone prošao je brojne izazove, no jedan se posebno urezao u pamćenje.

''Tijekom natjecanja bilo je dosta teških izazova, ali onaj koji ću zasigurno pamtiti kao najteži je timski izazov konobe u Stjepanovom tjednu. Iako trenutno živim u Dalmaciji, bojao sam se da će taj ciklus loše završiti, a moje predviđanje nažalost se i ostvarilo.''

Kada govori o svojim kulinarskim vrhuncima, nije dugo razmišljao –dobro zna koji mu je trenutak bio najposebniji.

''Jelo koje mi je ostalo u najljepšem sjećanju te ga smatram svojim najboljim trenutkom je zasigurno rolica od tikvice, koju sam kombinirao s espumom od kukuruza… Zalasci sunca, ljetne večeri, glasanje cvrčaka i druženje s obitelji bili su mi inspiracija.''

Kroz MasterChef je, kaže, naučio mnogo o sebi kao kuharu i čovjeku.

''Proces upoznavanja sebe kao kuhara bio je pravo zadovoljstvo, no ponekad težak… Naučio sam kako se nositi s pritiskom te sam također izoštrio svoje kulinarske tehnike i kombinacije okusa.''

Na pitanje s kim se najviše povezao, Jurica se toplo prisjetio svojih najbližih prijatelja iz vile.

''Prva osoba koju bih volio spomenuti je Krunoslav… On je jedna zaista divna osoba kojoj dugujem mnogo… Druga osoba koju moram istaknuti je Selma, s kojom sam razvio posebnu konekciju. Ona je bila moj vjetar u leđa i moja najveća podrška te je naše prijateljstvo nešto zaista posebno.''

Osvrnuo se i na komentare žirija te tko mu je najviše pomogao u njegovu kulinarskom razvoju.

''Komentari svih članova žirija bili su mi izrazito korisni… Najviše sam zahvalan svome mentoru Goranu, koji je u meni vidio veliki potencijal… Isto tako, ništa ne bi bilo moguće bez mojih prijatelja, moje druge obitelji koju sam upoznao u MasterChef vili.''

Neke kritike nisu bile lake, ali su ga oblikovale.

''Kritika koja me posebno pogodila, ali mi je kasnije omogućila da popravim svoje greške je kritika chefa Stjepana u kojoj mi je rečeno kako moja gyoza okusno podsjeća na burek… Na tom komentaru sam stvarno zahvalan jer sam naučio kako paziti na balans u jelu.''

Kada bi mogao ponovno predstaviti jedno jelo pred žirijem, izbor je vrlo osoban.

''To bi zasigurno bila kukuruzna juha s noklicama od jetrice i pekmeza… Iako sam to jelo napravio s malim 'twistom', to je hommage mojoj baki, od koje je sve počelo, pa tako i moje kuhanje.''

Nakon ispadanja nije dopustio da ga potrese – njegov plan postojao je i prije showa.

''Ispadanje me nije izbacilo iz fokusa, samo mi je potvrdilo da sam na dobrom putu… Kada se osvrnem na budućnost, moj najveći san bio bi otvoriti vlastiti restoran… no prije toga biti će potrebno još mnogo učiti, čitati, razvijati se i usavršavati kod profesionalaca.''

Za kraj Jurica je uputio inspirativnu poruku svim budućim kandidatima.

''Nikada, ali nikada, nije kasno… Strah je glavna kočnica… MasterChef mijenja živote i nikad neće postojati savršen trenutak za prijaviti se osim ovog upravo sad.''

