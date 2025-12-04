Drastična transformacija nekad mišićavog ljepotana: Zbog groznog događaja povukao se u najslavnijim danima

Od akcijskog heroja devedesetih do emotivnog povratnika na velika platna, Brendan Fraser proživio je životnu priču punu boli, transformacija i nevjerojatne snage koja ga je ponovno dovela na vrh Hollywooda.

Brendan Fraser, glumac čija je karijera obilježila generacije, danas stoji kao jedan od najinspirativnijih primjera povratka na filmski vrh.

Njegov put — od međunarodnih selidbi u djetinjstvu, preko hollywoodske slave, do gotovo potpunog nestanka iz javnosti i konačnog trijumfalnog povratka — priča je koja nadahnjuje i fascinira.

Brendan Fraser - 6 Foto: Afp

Rođen 1968. u Indianapolisu, Fraser je djetinjstvo proveo seljakajući se po Europi i Kanadi, razvijajući pritom ljubav prema kazalištu. No, jedan događaj iz mladosti snažno je obilježio njegove kasnije godine: ozbiljna nesreća tijekom jahanja ostavila je dugotrajne fizičke posljedice. Ova rana trauma, iako često nepoznata široj javnosti, oblikovala je njegovu ranjivost, ali i duboku empatiju koju je kasnije unosio u svoje uloge.

Fraserov proboj dogodio se početkom 90-ih, a svjetsku slavu stekao je filmovima poput ''George of the Jungle'' i ''The Mummy''. Za potrebe tadašnjih uloga prolazio je kroz ekstremne fizičke pripreme.

Brendan Fraser - 3 Foto: Afp

U ''George of the Jungleu'' postigao je gotovo atletski savršenu formu, ali uz dijetu toliko strogu da je, kako je kasnije priznao, često jedva stajao na nogama.

Brendan Fraser u filmu ''George iz džungle'' Foto: Profimedia

Brendan Fraser u filmu ''George iz džungle'' Foto: Profimedia

Tijekom snimanja ''The Mummy'' izvodio je većinu kaskaderskih scena sam, što je dovelo do niza ozljeda, uključujući i gotovo fatalno gušenje u sceni vješanja.

Brendan Fraser - 2 Foto: Afp

Godinama napornih snimanja Fraser je, doslovno, plaćao tijelom. Ozljede leđa, koljena i rebara pratile su ga kroz cijelo desetljeće, pa je velik dio 2000-ih proveo u operacijskim salama.

Sredinom 2000-ih, Fraser gotovo nestaje iz Hollywooda. Teške ozljede, razvod i psihička iscrpljenost stavili su ga u drugi plan, no ključan razlog povlačenja bila je trauma iz 2003. godine, kada je doživio seksualno uznemiravanje od visokog člana Hollywoodske udruge stranih novinara. Taj događaj, kako je kasnije otkrio, slomio ga je emocionalno i profesionalno.

Brendan Fraser - 5 Foto: Afp

"Lijevom me rukom uhvatio za stražnjicu, a jedan od njegovih prstiju dodirnuo je područje između rektuma i penisa. I počeo je micati ruku. Bilo mi je zlo. Osjećao sam se kao malo dijete, kao da mi je kugla u grlu. Mislio sam da ću početi plakati", rekao je glumac za magazin GQ. Dodao je da je to glavni razlog zbog kojeg se odlučio povući.

Godinama se borio s depresijom i osjećajem nepravde, dok je publika tek usputno primjećivala da je jedan od omiljenih glumaca jednostavno nestao.

Nakon gotovo dva desetljeća borbe, Fraser se 2022. vratio ulogom koja je promijenila sve. U filmu ''The Whale'' Darrena Aronofskog glumi Charlieja, usamljena i teško pretila profesora koji se pokušava pomiriti s vlastitim životom i kćeri koju je napustio.

Brendan Fraser u filmu ''Kit'' Foto: Profimedia

Za ovu ulogu prošao je jednu od najzahtjevnijih transformacija karijere: nosio je specijalni kostim i proteze teške i preko 130 kilograma, svaki dan provodio je 4–6 sati u šminki, u potpunosti je mijenjao način kretanja, disanja i emotivne ekspresije.

Fraserova izvedba bila je toliko snažna da mu je donijela Oscara za najboljeg glumca 2023. godine, označivši početak onoga što su fanovi nazvali ''Brendanaissance'' — povratak Brendana Frasera kakvog svijet obožava.

Brendan Fraser - 10 Foto: Afp

Brendan Fraser - 4 Foto: Afp

Brendan je s godinama skupio višak kilograma zbog kojeg više ne nalikuje na isklesanog muškarca kakvog ga brojni pamte. Ipak, u posljednje dvije godine opet se doveo u formu, a kako se mijenjao kroz godine pogledajte u našoj galeriji.

