Objavila je video! Severina je u Beču pokazala da ima neočekivanu vještinu

Severina uživa na Adventu u Beču s obitelji, okušala se u gađanju mete i podijelila zajedničke trenutke sa sinom, što joj je sada posebno dragocjeno.

Severina ovih dana uživa na Adventu u Beču, gdje je s obitelji i prijateljima iskoristila blagdansko putovanje za zabavu i smijeh, ali i za malo akcije.

Naime, u zabavnom parku okušala se u gađanju mete.

"Alkarica Seve u ništa", našalila se u opisu, no na kraju je ipak pokazala da nije promašila sve.

Fanovi su bili oduševljeni njezinim duhom i humorom, pa su joj u komentarima poručili: "Pucaš ravno u srce", "Samo rokaj", "Sve je tako iconic". Neki su se našalili i na račun njezine nezgode kada joj se odlijepio đon s čizme, pa je jedan komentar glasio: "Izulo te iz postola".

Severina - 2 Foto: Instagram

Na putovanju joj društvo prave prijateljica Vedrana Vasić, nećakinja Mia Popović i sin Aleksandar. Pjevačica se posebno razveselila što sada može dijeliti i zajedničke trenutke sa sinom, nakon što to dugo nije bilo moguće.

Severina - 1 Foto: Instagram

Severina - 4 Foto: Instagram

"Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata. I konačno ponovno živimo sritno i lipo", poručila je nedavno Severina.

