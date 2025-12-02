Najmlađi na pozornici Orašara: vodimo vas iz kulisa najpopularnije baletne bajke

Otvorena je najčarobnija sezona u godini – Orašar ponovno caruje pozornicom zagrebačkog HNK-a. Ali ove godine, iza blještavih kulisa krije se jedna posebna priča – gotovo svi učenici Škole za klasični balet dobili su priliku stati na veliku pozornicu. Kako su se najmlađi plesači snašli, pokazali su našoj Dijani Kardum.

Orašar, priča o djevojčici Klari koja na Badnju večer ispod bora pronalazi nesvakidašnji dar – drvenog orašara – te s njim proživi čudesne dogodovštine u izmaštanu svijetu, najpopularniji je i najizvođeniji balet na svijetu. Dok jedni stoje u redu kako bi uspjeli kupiti ulaznicu, učenici Škole za klasični balet dobili su posebnu priliku – zaplesati u njemu.

''Pa meni je bila, iskreno, želja otkad sam bila još dijete, mala. I još od prvog razreda sam uvijek maštala i o glavnim ulogama i o svim koreografijama i o Orašaru i o tome kako ću jednog dana nastupati. I evo, došao je taj dan'', govori Helena.

''Volim doći na pozornicu, plesati i pokazati ljudima što sam radila dva mjeseca'', kaže Mirta Anušić.

''To je velika čast. Oni su jako uzbuđeni i sretni, a mi smo jako ponosni na njih jer su redovito i marljivo vježbali i dolazili na probe'', dodaje ravnateljica Martina Kralj.

Pripreme počinju puno prije izlaska na pozornicu.

''Volim doći pola sata do sat ranije da se mogu lijepo u miru spremiti. Svaki detalj usavršiti, malo se smiriti i ponoviti si'', otkriva Petra.

''Frizure napravimo, onda obučemo, naravno, kostime i dođemo se dolje razgibati'', govori Kristina.

A poput pravih profesionalaca, čak se šminkaju same. Većina učenika ima čak dvije uloge – a to znači pravo natjecanje s vremenom kada krenu brze promjene kostima.

''Neki imaju djevojčicu i miša, ili dječaka i miša i tako, i onda se mijenjamo. Imamo jako malo vremena da se presvučemo'', otkriva Dora.

''Ljudi u kazalištu koji ovdje rade, oni nam pomažu. Skinu ih i obuku i ponovno nam naprave frizuru i jako je lijepo. Jer sve napravimo tako brzo. Jako je stresno, ali opet imamo vremena nakon što se obučemo. Puno nam pomažu, tako da smo jako zahvalni ljudima koji rade tu'', kažu Oleksandra i Nera.

Bajkoviti balet Orašar prvi je put izveden u Sankt Peterburgu u prosincu davne 1892. godine i od tada ne silazi s repertoara brojnih baletnih kuća. San svake balerine je plesati glavnu ulogu Klare.

U Hrvatskom narodnom kazalištu izvodi se sada kultna verzija Rudolfa Nurejeva. A mladi su plesači tjednima ranije krenuli s pripremama.

''Morali su naučiti veliku koreografiju, morali su naučiti glumiti, naučiti točno na muziku, upoznali su puno solista, puno baletnih plesača i ustvari su oni jedni veliki nositelji predstave'', kaže Emija Sorić, profesorica klasičnog baleta.

''Imali smo vježbe srijedom i petkom, a zadnjih mjesec i pol počeli smo raditi srijedom, petkom i subotom s odraslima'', dodaje Arijana.

Za mnoge učenike upravo je ova predstava prvi veliki korak prema profesionalnoj baletnoj karijeri. Velika im je sreća plesati uz bok najvećim baletnim umjetnicima.

''Jako je lijepo jer smo se upoznali i s odraslima koji plešu u HNK-u i slikali smo se s njima i stvarno je lijepo s njima'', kaže Patricia.

''Jako je lijepo ovdje. Plesala sam u Njemačkoj, u kazalištu već, ali to je bilo suvremeno kazalište, a ovdje je jako lijepo'', dodaje Natalija.

''Super je, ja obožavam djecu i mislim da je to odlično i za njih i za nas. Nama je super što sudjeluju s nama, a za njih mislim da je to dio koji bi učenici baletne škole trebali proći, kao što sam i ja s 9 godina nastupala ovdje u ulogama koje oni sad plešu'', kaže Iva Vitić Gameiro.

S iskustvom se i puno lakše riješiti uzbuđenja prije izlaska na pozornicu.

''Prošle godine samo jedan segment vojnika sam imala i to me baš potreslo. Imala sam tremu. Sad baš opušteno dođem na stage i uživam'', dodaje Ema.

''Volim taj proces — probe, sve — i onda predstava i nastup. Sve je lijepo, a oko Božića onda se podiže taj božićni duh'', dodaje. Bruna.

A kada se zavjesa podigne – sav trud, strka, vježbanje i san od najranijih dana dobiju svoj pravi smisao.

