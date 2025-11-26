Pretraži
prati je milijun ljudi

Njezino ime već godinama nadahnjuje regiju: Tko je srpska influencerica rođena bez ruku?

Piše I.G., Danas @ 06:10 Celebrity komentari
Dejana Bačko Dejana Bačko Foto: Instagram

Dejana Bačko, poznata kao "Djevojka s krilima", umjetnica je i paraolimpijka rođena bez ruku, a javnost je dirnula i kao majka djevojčice Kaline, pokazujući da se uz snagu i ljubav mogu prevladati svi izazovi.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je Dejana Bačko, poznata kao Djevojka s krilima?
prati je milijun ljudi
Njezino ime već godinama nadahnjuje regiju: Tko je srpska influencerica rođena bez ruku?
Najmlađi na pozornici Orašara: vodimo vas iz kulisa najpopularnije baletne bajke
prava bajka!
Najmlađi na pozornici Orašara: Vodimo vas iz kulisa najpopularnije baletne bajke
Liječnik Matthewa Perryja osuđen na 30 mjesec zatvora
priznao je krivnju
Liječnik Matthewa Perryja ide u zatvor zbog tragične smrti glumca!
Poznati otkrili kako ulaze u blagdansko raspoloženje: Tko je već okitio bor, a tko tek treba početi?
kreće čarolija
Poznati otkrili kako ulaze u blagdansko raspoloženje: Tko je već okitio bor, a tko tek treba početi?
Otac Meghan Markle završio u bolnici
iznenada mu pozlilo
Otac Meghan Markle završio u bolnici, hitno je operiran
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
U 6 ujutro puna crkva vjernika - bili smo na zornici!
lijepa tradicija
U 6 ujutro puna crkva vjernika: Bili smo na zornici!
Tko je supruga Marka Solde, Borna Soldo?
njegova podrška
Tko je supruga 22-godišnjeg junaka Dinama? Bivša je hrvatska misica, a ljubav je brzo planula
Kaja Vidmar podijelila tople obiteljske prizore sa Šimom Vrsaljkom i djecom
''ljubav!''
Vrsaljkova Kaja podijelila tople obiteljske prizore s našim nogometašem i djecom
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Snimka policijskog postupanja u Trilju izazvala reakcije
Oglasila se policija
VIDEO Širi se snimka: Policajac u kombiju brutalno udara uhićenika, kolege zatvorile vrata
Zadar: Smrtno stradao muškarac prilikom rekonstrukcije ceste
tijekom posla
Užas u Dalmaciji: Poginuo radnik na cesti, kolega ga udario vozilom?
Danilo K.: Ukrajinac koje je ubijen u Beču. Policija objavila detalje
SLAŽE SE MOZAIK UBOJSTVA
Ovo je brutalno ubijeni sin političara: Mučili su ga i živog zapalili u Mercedesu
show
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Tko je supruga Marka Solde, Borna Soldo?
njegova podrška
Tko je supruga 22-godišnjeg junaka Dinama? Bivša je hrvatska misica, a ljubav je brzo planula
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
zdravlje
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Uključujući i ribu
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
zabava
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Jao…
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
tech
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Neočekivani problemi
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Mnogi nisu svjesni
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
Spoj robotike i AI-ja
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
sport
VIDEO Španjolci ogorčeni prizorima s Camp Noua: "Ljudska bića ovo ne zaslužuju..."
Skupa mjesta
VIDEO Španjolska bruji o prizoru s Camp Noua: "Ljudska bića ovo ne zaslužuju..."
Trener Kocaelispora demantirao glasine da Petković napušta klub: "Dopustite mi da kažem ovo..."
Jasno i glasno
Trener Kocaelispora: "Bruno Petković napušta klub? Dopustite mi da kažem ovo..."
Talijani otkrili: Allegri prelomio Luka Modrić propušta gostovanje Milana kod Lazija
Evo i zašto
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Luka Modrić propušta nadolazeće gostovanje Milana
tv
Skrivena sudbina: Nitko ne bi očekivao da će ovo napraviti – potpuno je shrvana
SKRIVENA SUDBINA
Nitko ne bi očekivao da će ovo napraviti – potpuno je shrvana
MasterChef: Večeras u MasterChefu kandidati se bore za titulu izazivača - tko će biti najbolji?
NOVI IZAZOV
Večeras u MasterChefu kandidati se bore za titulu izazivača - tko će biti najbolji?
MasterChef: Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
NAPUSTIO MASTERCHEF
Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
putovanja
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Ove božićne kocke stvorene su za milijunaše, jako su fine i nije ih teško napraviti
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Kuća za odmor Wild Rose
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
U carstvu dingača
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
novac
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Loš dan za Putina: EU od 2026. trajno ukida sav uvoz ruskog plina nakon povijesnog dogovora
Parlament, Vijeće i Komisija složni
Loš dan za Putina: EU od 2026. trajno ukida sav uvoz ruskog plina nakon povijesnog dogovora
lifestyle
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Čitateljice birale koje ime im je ljepše - Lucija ili Mia
REZULTATI ANKETE
Nešto se promijenilo u 2025.: Ovo ime ponovno dokazuje da je – bezvremensko
Parfemi koji se na koži osjete satima
ISPLATIVA KUPOVINA
Ovih 12 parfema na koži se osjete 8, 10 pa i 12 sati. I uvijek su nam na listi želja
sve
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
VIDEO Španjolci ogorčeni prizorima s Camp Noua: "Ljudska bića ovo ne zaslužuju..."
Skupa mjesta
VIDEO Španjolska bruji o prizoru s Camp Noua: "Ljudska bića ovo ne zaslužuju..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene