Njezino ime već godinama nadahnjuje regiju: Tko je srpska influencerica rođena bez ruku?

Dejana Bačko, poznata kao "Djevojka s krilima", umjetnica je i paraolimpijka rođena bez ruku, a javnost je dirnula i kao majka djevojčice Kaline, pokazujući da se uz snagu i ljubav mogu prevladati svi izazovi.

Dejana Bačko, poznata javnosti kao "Djevojka s krilima", ime je koje već godinama nadahnjuje regiju.

Rođena bez obje ruke, Dejana nikada nije tražila sažaljenje, umjesto toga, odlučila je život pretvoriti u snažnu, inspirativnu priču u kojoj dominiraju upornost, talent i ljubav.

Završila je likovnu akademiju i postala uspješna slikarica, slikajući nogama. Njezini radovi izlagani su na brojnim izložbama, a osim što stvara umjetnost, aktivno se bavi i sportom. Nositeljica je zlatne medalje sa Svjetskog prvenstva u paratekvandou, što je još jedan dokaz njezine mentalne i fizičke snage.

No ono što je posebno dirnulo javnost posljednjih godina jest njezina nova životna uloga – uloga majke. Dejana i njezin partner Veljko postali su roditelji djevojčice Kaline.

"Ja sam mama bez ruku", iskreno je priznala u intervjuima, ne skrivajući da roditeljstvo nosi izazove, ali i neizmjernu sreću.

Otvoreno dijeli svakodnevicu na društvenim mrežama, gdje je prati više od milijun ljudi, pokazujući kako ljubav i kreativnost ne poznaju granice.

Njezina priča nije samo motivacijska, ona ruši predrasude, razbija tišinu oko invaliditeta i pokazuje kako život, ma koliko težak bio, može biti ispunjen ljepotom, smijehom i borbom koja nadahnjuje.

