Vodimo vas u Laduč, mjesto u kojem je odrastao Saša Lozar!

Laduč, mjesto u općini Brdovec, je mjesto u kojem je odrastao Saša Lozar. Pokazao nam je gdje je prvi put neuspješno zaigrao nogomet, dvorac oko kojeg se igrao, ali i druge za njega važne dijelove Laduča. U šetnji s njim bila je naša Julija Bačić Barać,a sve možete pogledati u prilogu IN magazina.

Ekipa IN magazina posjetila je Laduč, mjesto u kojem je odrastao Saša Lozar.

Saša je našoj ekipi pokazao dvorac ze igralište koje je bilo jako bitno za njegovo odrastanje.

''Jako je bitno zato što me je tu moj tata upisao u nogomet. Navodno sam čak dobro penale pucao'', ispričao je Saša.

Kakve ga uspomene vežu za školske dane?

''Nas je bilo 33 u razredu, nedavno sam sreo učiteljicu'', ispričao je.

Saša je rođen u Sloveniji.



''Mami je u tom trenutku bila bliže bolnica u Sloveniji nego u Zagrebu. Mama je imala 18, tata 19 godina. On je došao iz vojske da mamu ožene, ali zato mi je jako drago jer danas imam super mlade roditelje'', priča Saša kojeg su u Laduču dočekali kad je završio show Story Super Nova.

U Laduču je bio i njegov prvi posao.

''Tu selo do sam bio na mesoreznici. ako ta firma nije od mene profitirala, onda ne znam od čega je. Je l' može 10 deka, a je l' može 30? Konobario sam, a i prale su se šajbe na benzinskoj'', prisjetio se Saša.

30-ak godina kasnije, živi od glazbe. u listopadu je objavio novu pjesmu ''S nama sve počinje'', a kad je glazba u pitanju, svaka pozitivna reakcija njemu je vjetar u leđa.

''Hrani te najmanja sitnica. kad sve propadne, a netko ti kaže - e, bio sam na koncertu i bilo je super, – sve se isplatilo'', kaže.

Isplatilo se čitati i komentare ispod videospota za ovu pjesmu.

Razveselio je Saša svoje obožavatelje još jednim novim uratkom – obradom pjesme ''Šumi šumi javore”, koja je obilježila njegove glazbene početke.

Odluku da ponovno otpjeva i snimi svoju verziju Škorina velikog hita donio je na koncertu u Vukovaru prošlog ljeta.

''Ono baš da se čovjek naježi, osjećao si tu neku nevjerojatnu energiju na koncertu i - zašto mi ne bismo snimili javor u 2025. ruhu'', objasnio je Saša.

I ovaj "javor" zvuči sjajno. Pogotovo ako ga slušate šetajući idiličnim lozarovim Ladučem.

