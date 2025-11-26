Životno svjedočanstvo Stijepe tenora iz Dubrovnika koji oduševljava tisuće ljudi!

Svojim glasom Dubrovčanin Stijepo Gleđ Markos oduševio je čak i Andreu Bocellija. Ovaj bivši pomorac pjevao je u Operi Tosca u Londonu te u mjuziklima u Hrvatskoj. No prije 11 godina ookrenuo se duhovnoj glazbi. Zbog humanitarnog koncerta nedavno je boravio u Zagrebu, a ondje je našoj Dijani Kardum ispričao kako je tekao njegov put.

Njegove pjesme danas se izvode u crkvama, na humanitarnim koncertima, ali i pred tisućama ljudi. A sve je počelo skromno. Jedan psalam, jedna objava na društvenim mrežama i tek nekoliko stotina pregleda. Ali za Stijepu Gleđa Markosa upravo je tu počelo jedno novo poglavlje.



''Moja prva pjesma je zapravo bila psalam 18. koju sam snimio 2020. godine. Onako, snimio sam pjesmu, objavio sam na Facebooku i ono 500 pogleda, 1000 pogleda. I onda kad je moja žena to čula - ovo ti je nešto najljepše što si snimio'', priča Stijepo.

Danas, samo nekoliko godina kasnije, Stijepo je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih izvođača duhovne glazbe. Nastupao je posvuda - od Australije preko Njemačke do Rima. A snimio je i tri albuma duhovne glazbe.



''Svaki čovjek dolazi u životu, traži neki smisao. Ja sam u tom trenutku mislio da je karijera smisao. Međutim, ako čovjek ispuni karijeru, imamo danas hrpu nesretnih ljudi koji imaju sjajne karijere i dalje su nesretni. Ja sam svoj smisao pronašao stvarno u nekoj dubinskoj smisli. A to je da smo svi Božja djeca i da nas Bog voli. I tu sam pronašao onaj jedan temelj, background i primijetio sam kad sam počeo, to stavljat kao temelj mog života sve drugo baš se počelo događat stostruko. Godine koje sam proveo volontirajući na palijativnom odjelu u bolnici. Jer je tada iz mene izašlo, znate ono, kad čovjek osjeti da je Bog živ, onda, e sad moraš i ni dobra djela. I onda sam obilazio domove za starije i nemoćne'', priča.

Humanitarni rad postao je sastavni dio njegova poziva. Često nastupa za zakladu biskupa Langa, pomažući starijima i nemoćnima.



''Drago mi je da kroz pjesme i talent mogu pomoć da se prikupe neka sredstva. Recimno u ovom slučaju zaklada biskup Josip Lang koji se brine o starijima i nemoćnima. Koncert gdje ja isto izvodim duhovnu glazbu, nekad čak malo i domoljubnu. I onda pomažem na neki način svojim talentom, doprinosim da naše bakice i djedovi koji žive u domovima za koje se brine zaklada, da im pomogne'', kaže Stijepo.

Ipak, njegov put nije počeo u crkvenim dvoranama. Stijepo je najprije bio pomorac.



''Ja sam završio pomorsku školu, ja sam prošao cijeli svijet, više sam pjevao na brodu nego radio brodostrojarstvo. I onda kad sam ušao u mjuzikl, jednostavno se ona iskrenost, ono iskonsko u meni je proradilo. Onda sam se ostavio mora, uhvatio se potpuno glazbe. Prošao sam ja i bendove za svadbe, vjenčanja i hotelske terase, do kazališta...''.



''U Dubrovniku je to bilo prvi put 2006. godine kad se raspisala audicija Dono d'Amore. Redatelj je bio pokojni Vladimir Štefančić, nažalost svi su pokojni. Đelo Jusić, koji je napisao predivnu glazbu na libreto pokojno Luke Paljetka. Ja sam dobio jednu od glavnih uloga. To je bio meni kao amateru ulaz u kazalište. Prvi susret s kazalištem. Nisam prošao dramsku školu, fakultet, ali sam ušao onako, idem probat, što bude'', ispričao nam je.

A onda – prekretnica. Mjuzikli u Dubrovniku i Zagrebu, pa i druge kazališne izvedbe i uloge koje su ga vodile do Londona.



''Došao sam u London jer je bila jedna audicija za operu Tosca i ja sam snimio luce le stelle ariju i nakon par dana su mene pozvali na audiciju. Eto to je bio moj odlazak u London. Nisam se nadao da ću ja tamo išta dobiti, međutim uslijedila je glavna uloga'', govori Stijepo.



''Prvi moj susret tamo je bio s produkcijom - znate ja vam nisam završio glazbenu akademiju. Nismo te ništa pitali, ajde ti nama otpjevaj. Kad sam otpjevao su mi rekli ti si nam bio najbolji''.

Usavršavanje kod Rylanda Daviesa, preporuke Royal Opera Housea i otvorena vrata međunarodne karijere. I onda – odluka koja je mnoge iznenadila.



''I u tom trenutku su mi bile ponude i za West End. Međutim, nešto se dogodilo u mom životu. Ja sam ipak odlučio vratit se kući. Odustao od svega toga, spreman onako vokalno. Čak sam pokojnoga moga profesora Raylanda Davisa pitao što on misli, bi li bilo da ja nastavim u operu ili nekom glazbenom tipu ono Andrea Bocelli, nešto onako za širu publiku. On je meni rekao Stijepo, hoćeš iskreno, ja bih da ti ideš ovo za širu publiku'', priča Stijepo.

U Dubrovniku je sa suprugom Jelenom pokrenuo i Festival Sentimento, projekt koji glazbom želi uključiti najranjivije skupine društva.

''Supruga je isto glazbenica, moja ljubav koja fenomenalno svira, ona je pijanistica. Piše i sklada pjesme. Ima jedna lijepa pjesma koju smo zajedno napisali. Zove se nebo ljubavi - pjevam ju često na vjenčanjima''.

''Nastupali smo, ali sad je trenutno zaokupljena mojim, drugim tenorom Matejem, mojim sinom, koji ima 4 godine i koji vjerujem da će me naslijedit i da će bit sigurno još bolji od mene''.

Od pomorca do tenora koji je osvojio London. Od mjuzikla do duhovne glazbe koja ljude vraća sebi. Stijepo Gleđ Markos – glas koji spaja umjetnost, vjeru i humanost.

