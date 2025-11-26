Nevjerojatna brojka! Božićni hit joj svake godine donese više nego što mnogi zarade za života

Božićni hit All I Want for Christmas Is You donosi Mariah Carey milijune svake godine, a zahvaljujući njemu izgradila je bogatstvo od 540 milijuna dolara i financirala luksuzan život.

Legendarni hit "All I Want for Christmas Is You", koji je Mariah Carey izbacila 1994. godine, već desetljećima ne silazi s božićnih top-lista, a njezinu je karijeru pretvorio u – pravu zlatnu riznicu.

Ova američka diva, danas 56-godišnjakinja, zahvaljujući tom singlu izgradila je procijenjeno bogatstvo od čak 540 milijuna dolara.

Prema podacima The Economista, božićna pjesma Mariah svake godine donosi oko 3,8 milijuna dolara, dok Forbes procjenjuje godišnju zaradu čak i većom , do 4,6 milijuna dolara.

Mariah Carey Foto: Screenshot/Youtube

Samo na Spotifyju pjesma je preslušana više od 2,24 milijarde puta, a ukupna zarada od tantijema od prvog izdanja pjesme iznosi nevjerojatnih 92 milijuna dolara.

Zahvaljujući toj božićnoj "zaradi", Mariah je financirala svoj luksuzni stil života. Godine 2016. živjela je s tadašnjim zaručnikom, australskim milijarderom Jamesom Packerom, u raskošnoj vili sa šest spavaćih soba u zatvorenoj zajednici The Oaks u Los Angelesu, navodno samo dvije kuće dalje od Kourtney Kardashian. Za najam su plaćali čak 350.000 dolara mjesečno, a vila je imala devet kupaonica, bazen i košarkaško igralište.

Mariah Carey Foto: Screenshot/Youtube

Njihova veza završila je u listopadu iste godine, a Packer je u emisiji 7NEWS Spotlight otkrio da mu je prekid bio jedno od najtežih životnih razdoblja.

"Mariah i ja smo prekinuli, a ona je mislila da sam ja pustio priču u medije, iako nisam, i to ju je prikazalo u lošem svjetlu... prijetila je da će nešto reći o meni... bio je to pravi vlak smrti", priznao je milijarder.

Mariah Carey - 1 Foto: Profimedia

Zanimljivo, Mariah Packeru nije posvetila ni redak u svojoj autobiografiji iz 2020. godine The Meaning of Mariah Carey.

"Ako je to bila veza koja je nešto značila, nalazi se u knjizi. Ako nije, kao da se nije ni dogodila", rekla je tada za The Guardian. Na dodatno pitanje o njihovoj vezi, dodala je: "Iskreno, nismo imali fizičku vezu."

Mariah je tijekom godina posjedovala brojne nekretnine – od dvije luksuzne adrese u njujorškom Tribeci, uključujući penthouse od 8,5 milijuna dolara, do raskošne vile u Los Angelesu s tadašnjim suprugom Nickom Cannonom, vrijedne čak 136,7 milijuna dolara, koju su kasnije prodali. Par je imao još jednu kuću u Los Angelesu, prodanu 2015. za 13,9 milijuna dolara, kao i posjed na Bahamima.

Kuća Mariah Carey - 3 Foto: Profimedia

Kuća Mariah Carey - 5 Foto: Profimedia

No, nisu sve investicije bile uspješne. Godine 2023., Mariah je zabilježila gubitak prodajom vile u Atlanti za "samo" 6 milijuna dolara.

Unatoč burnom privatnom životu, jedno je sigurno – "All I Want for Christmas Is You" ostaje njezin najprofitabilniji hit koji joj svake zime iznova puni džepove i podsjeća da je, barem glazbeno, Božić njezin teren.

Mariah Carey objavila prvi božićni video ove godine, već tradicionalno to čini na ovaj datum, a više pogledajte OVDJE.

