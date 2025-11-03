Kreće ludilo! Mariah Carey objavila prvi božićni video, već tradicionalno to čini na ovaj datum

Mariah Carey na tradicionalan je način započela odbrojavanje do Božića, pogledajte spektakularni video.

Mariah Carey službeno je započela blagdansku sezonu u potpuno novom, legendarnom videu u kojem se pretvara u gospođu Claus.

Poznata pop zvijezda koju obožavatelji od milja zovu kraljicom Božića, nastavila je svoju godišnju tradiciju novim videom.

Mariah Carey - 2 Foto: Profimedia

Mariah se pojavila u zadivljujućem, potpuno bijelom, anđeoskom outfitu s krilima i perjem. Radnja započinje tako da Mariah otkrije kako joj je nezadovoljni, upečatljivi vilenjak ukrao kozmetiku. Tada podiže ruke i izgovara svoju poznatu frazu ''it's time'' (''vrijeme je''), nakon čega se vilenjak pretvara u snjegovića, a ona se čarobno preobražava u crvenu božićnu haljinu s remenom.

Pjevačica zatim leti iznad snježnog New Yorka, dijeleći darove dok upravlja svojim saonicama, a u pozadini svira njezin klasik iz 1994. ''All I Want For Christmas Is You''.

Mariah Carey - 1 Foto: Profimedia

Natpis uz video glasi: ''Mariah Carey započinje blagdansku sezonu 2025. sa svojom godišnjom objavom ‘IT’S TIME!’''

Oduševljeni obožavatelji preplavili su komentare:

''Mariah Carey je službeno to učinila, svaki 1. studenog, obožavamo to!'', ''Nije službeno vrijeme dok Mariah Carey to ne uzvikne točno u ponoć 1. studenog! Svake godine to napravi savršeno!'', ''Proglasimo 1. studenog: Međunarodnim danom Mariah Carey'', ''To postaje godišnji događaj koji doista označava početak božićne sezone.''

Video je skupio gotovo 4 milijuna lajkova.

Mariah Carey (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Njezina glavna pjesma postala je sveprisutna tijekom blagdana, jer je obožavatelji iz godine u godinu vraćaju na vrh glazbenih ljestvica. Do sada je ostvarila više od dvije milijarde streamova na Spotifyju. Na sam Božić prošle godine, pjesma je reproducirana nevjerojatnih 24,8 milijuna puta.

Mariah Carey - 3 Foto: Profimedia

Mariah Carey - 5 Foto: Profimedia

