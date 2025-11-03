Naš influencer posvetio dirljive riječi pokojnoj majci: ''Svaki dan mi nedostaješ''

Naš influencer posjetio je majčin grob te podijelio prizor i emotivnu poruku na Instagramu.

Poznati influencer Marko Cuccurin podijelio je dirljiv trenutak sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši fotografiju groba svoje majke Sanje Cuccurin, koja je preminula u kolovozu 2021. godine.

Na fotki se vidi crno-bijeloj mramorna ploča, okružena crvenim ružama i svijećama, a Marco je uz taj prizor ostavio snažnu poruku punu tuge, ljubavi i sjećanja.

Marco Cuccurin na Instagramu Foto: Instagram

''Ne samo na neke posebne dane. Fališ mi uvijek, svaki dan i to beskrajno jako. Volim te mama'', napisao je uz fotku.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Što vi kažete o nastupu koji je podijelio žiri našeg Supertalenta? Recite nam u anketi!

Svojedobno je za naš portal Marco otvoreno progovorio o tužnom gubitku majke, a upravo ona mu je i glavna motivacija da da sve od sebe.

Pogledaji ovo Celebrity Mario Valentić se pohvalio! Gledat ćemo ga u velikom svjetskom hitu koji se snima u Dubrovniku

"Taj gubitak mene je prvenstveno učinio još zrelijim. Lupio mi je jedan veliki životni šamar da se, kad se sve čini dobro i savršeno, nešto može dogoditi i da zaista trebamo svakoga dana pokazivati ljudima do kojih nam je stalo koliko ih volimo. Treba to reći i pokazivati kroz male i velike znakove pažnje, jer bilo je tu puno stvari koje bih još rekao, jer ona za mene nije bila samo mama, nego i najbolji prijatelj. No, opet, s druge strane, dobro što je proizašlo iz tako teškog gubitka jest to što sam stisnuo zube još jače i pokazao životu da ja to mogu, da ja to želim i nisam dao da mi moral padne, nego upravo suprotno, sve sada radim za nju. Cijelu svoju glazbenu karijeru želim posvetiti njoj i nadam se da ću u ovoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' i jedan ples posvetiti svojoj majci jer znam da ona to gleda odozgo. Da je ovdje među nama prisutna još, ona bi sad došla svaki tjedan, svaku nedjelju u studio, podržavala me i bila bi najponosnija na svijetu, a ja znam da to već i sada jest", rekao nam je ranije Cuccurin.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

Galerija 25 25 25 25 25

Priča našeg influencera o predmetu iz djetinjstva snažna je poruka o pravim životnim vrijednostima. Više o tome pisali smo OVDJE.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Legendarna manekenka 90-ih i njena kći plijenile pažnju sličnošću i ljepotom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Iza blistavih fotki ove naše ljepotice krije se priča teža nego što itko može zamisliti

Pogledaji ovo Celebrity Okret je sve otkrio! Šokirala pojavom u ''nevidljivoj haljini'' koju je nosila