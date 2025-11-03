Što vi kažete o nastupu koji je podijelio žiri našeg Supertalenta? Recite nam u anketi!

Nastup Lane Samardžije u Supertalentu potaknuo je pravu raspravu na internetu, zbog glasova žirija nije prošla dalje.

Na pozornici Supertalenta ove nedjelje pojavila se Laura Samardžija – skromna djevojka koja je svojim smirenim nastupom i iskrenošću osvojila publiku, ali istovremeno izazvala burnu raspravu među članovima žirija.

Nakon što je otpjevala pjesmu s tehničkom preciznošću i emocionalnom čistoćom, uslijedili su komentari koji su pokazali koliko različito žiri doživljava dobar nastup.

Davor Bilman prvi je reagirao, vidno oduševljen:

''Ja sam toliko pod dojmom da sam zaboravio ime!''

No, Martina Tomčić nije dijelila njegovo oduševljenje:

''Laura, bilo je dobro, ali nije se dogodio onaj ‘magic moment’. Sve je bilo točno, ali nešto je izostalo.''

Sličnog je mišljenja bio i Fabijan Pavao Medvešek, koji je istaknuo paradoks Laurinog nastupa:

''To je problem – sve je na mjestu, nemamo ti što zamjeriti, a opet, ne znamo što da pohvalimo.''

Bilman se pokušao našaliti na račun svoje zbunjenosti:

''Jedini problem mi je što, kad je pjesma lijepa, zatvorim oči – pa promašim pola nastupa!''

Publiku je ova duhovita rasprava dobro nasmijala, ali pravi okršaj tek je slijedio.

Maja Šuput odlučila je stati na Bilmanovu stranu:

''Ti si ovo otpjevala savršeno – svaka nota, svako slovo. Izgled, glas, stajling – sve top! I zato, realno, ne valja! Nevjerojatno mi je da se ja i Davor uvijek prepiremo s njima dvoje oko ovakvih nastupa.''

Martina je mirno uzvratila da se radi o pitanju estetike, dok je Fabijan dodao da se sve svodi na različite načine razmišljanja – kome je nešto dobro, a kome nije.

Maja se nije dala:

''Ali žena je pjevala točno!''

Na što je Martina odrezala:

''Nije se desilo.''

Fabijan je pokušao pomiriti strasti:

''Možda mi je baš falio jedan krivi ton da kažem – wow.''

Publika je prasnula u smijeh, a žiri nastavio dobacivati dosjetke sve dok se rasprava nije pretvorila u zabavnu prepirku.

Na kraju su se Bilman i Fabijan još jednom zakačili.

''Ti ćeš ići pješice doma!'' – rekao je Bilman.

''Pa idem, ti me sigurno nećeš vozit!'' – uzvratio je Fabijan, dok se Martina ubacila kroz smijeh: ''Ja ću te vozit!''

Unatoč zabavi, odluka je bila neizbježna – Martina je rekla ne, Maja i Davor da, a Fabijan je ostao neodlučan – danas ne.

