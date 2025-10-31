''Ti ćeš ići pješice doma!'' Pogledajte kako je to Fabijan izbacio Bilmana iz takta!

Na pozornici Supertalenta ove je nedjelje nastupila Laura – jednostavna djevojka koja obožava pjevati i sanja o glazbenoj karijeri. Njezin smiren i tehnički savršen nastup podijelio je žiri, ali osvojio publiku.

Na pozornici Supertalenta ove nedjelje pojavila se Laura, jednostavna djevojka koja je svojim smirenim nastupom i iskrenošću osvojila publiku – ali i podijelila mišljenja žirija.

''Ja sam jedna jednostavna djevojka, imam svog psa i to je to. Rado pjevam. Sanjala sam o karijeri kad sam bila još manja, a znate kako je to – gledaš na televiziji, ne znaš hoće li se desiti ili neće. Sad radim na tome, ako mi uspije'', rekla je prije nastupa, uz osmijeh i priznanje da tremu ne može izbjeći.

''Treme će uvijek biti, ali najveću imam zbog psa – što će ona napraviti''.

Zbunjeni žiri i “točan” nastup

Laurina izvedba bila je besprijekorna – tehnički točna, nježna i čista. No upravo to izazvalo je pravu raspravu među članovima žirija.

''Ja sam toliko pod dojmom da sam zaboravio ime'', rekao je Davor Bilman, dok je Martina Tomčić dodala:

''Laura, postoje nastupi koji su dobri, kao što je tvoj, ali se ne dogodi onaj ‘magic moment’. Cijelo vrijeme razmišljam kako da ti dam konstruktivnu kritiku – bilo je dobro, ali nije bilo to. Žao mi je, jer doista ne mogu istaknuti da je bilo nešto loše''.

Slično mišljenje imao je i Fabijan Pavao Medvešek:

''To je problem – kad ovako dođete i ovako pjevate, mi vam ne možemo ništa loše reći. A opet, ne želimo reći ni da nemamo što dobro, nego jednostavno ne znamo što da kažemo jer je sve na mjestu''.

Davor se, pak, našalio:

''Jedini moj problem bio je taj što, kad je pjesma lijepa, moram zatvoriti oči. A onda, ako ih zatvorim – propuštam važan dio nastupa! To je jedini problem koji sam imao''.

Rasprava koja je nasmijala publiku

Nakon toga, Maja Šuput odlučila je zaokružiti priču.

''Ja bih se složila s Davorom – ti si ovo otpjevala iznimno korektno, svaki stih, slog, slovo. Nema šanse da netko kaže da ti ovo nisi otpjevala dobro. Super si izgledala, super si pjevala, stajling ti je sjajan – i realno, ne valja! Meni je samo nevjerojatno da se ja i Davor oko toga vječno prepiremo s njih dvoje''.

Martina je dodala da se radi o pitanju estetike, a Fabijan zaključio kako je to razlika u načinu razmišljanja – kome je nešto dobro, a kome nije.

Maja se nije dala: ''Znam, ali žena je pjevala točno!''.

''Nije se desilo'', uzvratila je Martina.

''Meni je možda baš falio neki krivi ton da kažem vau'', dodao je Fabijan, što je izazvalo smijeh i dovelo do simpatične razmjene dosjetki među žirijem.

Na kraju je zbog neslaganja u razmišljanjima zaiskrilo između Fabijana i Bilmana.

''Ti ćeš ići pješice doma'', rekao je Bilman Fabijanu.

''Pa idem, ti me sigurno nećeš vozit!'', odgovorio je Fabijan, a Martina se ubacila: ''Ja ću te vozit!''.

Iako se žiri nije usuglasio, odluka je pala: Martina joj je dala ne, Maja i Davor da, a Fabijan je ostao na - danas ne’.

