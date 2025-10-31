Pretraži
''ti me sigurno nećeš voziti''

''Ti ćeš ići pješice doma!'' Pogledajte kako je to Fabijan izbacio Bilmana iz takta!

Piše I.G., Danas @ 21:35 Celebrity komentari
Laura Samardžija, Davor Bilman Laura Samardžija, Davor Bilman Foto: Nova TV

Na pozornici Supertalenta ove je nedjelje nastupila Laura – jednostavna djevojka koja obožava pjevati i sanja o glazbenoj karijeri. Njezin smiren i tehnički savršen nastup podijelio je žiri, ali osvojio publiku.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Laura Samardžija u šestoj emisiji showa Supetalent
''ti me sigurno nećeš voziti''
''Ti ćeš ići pješice doma!'' Pogledajte kako je to Fabijan izbacio Bilmana iz takta!
Mariia Floka u šestoj emisiji showa Supertalent
''Isuse, ljudi, pa kak?!''
''Di je sad tijelo? Aha, tu je glava!'' Svojim je tijelom izvela nemoguće!
Shemika Campbell u šestoj emisiji showa Supertalent
''jeste li poludjeli?''
Samo zbog Supertalenta su 24 sata putovali avionom: ''Mogla si se zapaliti!''
Maja Šuput u šestoj epizodi Supertalenta
što vi kažete?
Maja Šuput s kratkom kosom: ''Ovo ili vam se sviđa ili je grozno''
Meri Goldašić se oprostila od listopada
listopad u stilu
Samo Meri Goldašić može izmamiti ovoliko komplimenata jednim postom!
Počela je prodaja ulaznica za drugi koncert Jakova Jozinovića u Sava Centru u Beogradu
potražnja je ogromna!
Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu
Enisa Bešlagića probudio protupožarni alarm
zanimljivo buđenje
Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."
Iva Majoli čestitala rođendan kćeri Miji uz zajedničku fotografiju
ne kriju sreću
Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku
Grobovi poznatih na Mirogoju puni su cvijeća i svijeća
pogledajte galeriju
Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem
Marta Radić i Junior Fernandes se rastali
okrenula je novi list
Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Osječka policija isključila BMW iz prometa zbog tehničke neispravnosti
OZBILJNI NEDOSTACI
FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
Nove loše vijesti za vozače: Godišnja cestarina mogla bi poskupjeti do 60 posto
"Nenormalno su otišli gore"
Novi troškovni udar na vozače, prvi put u deset godina: Ovo će poskupjeti čak 60 posto!
U lavini u Italiji poginulo petero planinara
UŽAS NA PLANINI
Lavina zatrpala dvije skupine skijaša: Pronađena tijela oca i njegove maloljetne kćeri
show
Enisa Bešlagića probudio protupožarni alarm
zanimljivo buđenje
Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."
Grobovi poznatih na Mirogoju puni su cvijeća i svijeća
pogledajte galeriju
Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem
Iva Majoli čestitala rođendan kćeri Miji uz zajedničku fotografiju
ne kriju sreću
Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku
zdravlje
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Autoimuni osip: Kad koža otkriva bolest prije nego što se pojave drugi simptomi
Upozorenje koje vam šalje tijelo
Autoimuni osip: Kad koža otkriva bolest prije nego što se pojave drugi simptomi
zabava
Znanstvenici došli do uznemirujućeg otkrića na najdubljoj točki oceana! Pogledajte što su pronašli
Zanimljivo
Znanstvenici došli do uznemirujućeg otkrića na najdubljoj točki oceana! Pogledajte što su pronašli
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Pronašao ogromnu zvijer sakrivenu na dnu Amazone i snimio njezinu pravu veličinu!
Wow!
Pronašao ogromnu zvijer sakrivenu na dnu Amazone i snimio njezinu pravu veličinu!
tech
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Iskoristili nanotehnologiju
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Jedan potez, svi fragmenti
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Fizičari srušili popularnu teoriju da je svemir - samo simulacija
Nije sve samo u algoritmu
Fizičari srušili popularnu teoriju da je svemir - samo simulacija
sport
VIDEO Pogledajte šokantan rasplet: Ovo je potez zbog kojeg je Deliji oduzeta već proslavljena pobjeda
NEVIĐENA SITUACIJA
VIDEO Pogledajte šokantan rasplet: Ovo je potez zbog kojeg je Deliji oduzeta već proslavljena pobjeda
Ante Delija iznenadio svojom prvom objavom nakon borbe
PORAZ BOLI, ALI...
Ante Delija iznenadio svojom prvom objavom nakon borbe
Torcida podignula poruku za vukovarskog heroja, a onda je krenulo skandiranje koje će izazvati rasprave
Reakcije su podijeljene
VIDEO Torcida podignula poruku za Nicoliera, a onda je krenulo skandiranje koje će izazvati rasprave
tv
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
MasterChef: ANKETA: Žiri nimalo nije zadovoljan! Kome biste vi dali žeton - plavima ili crvenima?
OTKRIJTE NAM!
ANKETA: Žiri nimalo nije zadovoljan! Kome biste vi dali žeton - plavima ili crvenima?
U dobru i zlu: Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
U DOBRU I ZLU
Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
Piletina au poivre recept
Ma, divota!
Ovako dobra pileća prsa već dugo nismo jeli, a rade se u jednoj tavi za svega pola sata
Noćni vlak za Siciliju: Posljednji europski vlak koji se "vozi" trajektom
Pedesetak eura
Noćni vlak za Siciliju: Posljednji europski vlak koji se "vozi" trajektom
novac
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Ostavlja bez daha
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Ima vremena
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
lifestyle
Aishwarya Rai, najljepša misica svih vremena
NAJBOLJA OD NAJBOLJIH
Kažu da je ova nezaboravna Indijka najljepša misica svih vremena
15 tužnih filmova
EMOCIJE NA NAJJAČE
Vrijedni svake suze: 15 filmova zbog kojih ćete isplakati dušu
Košulje i bluze za jesenske kombinacije
IDU NA SVE
15 košulja i bluza za slaganje elegantnih jesenskih kombinacija, pronašli smo baš sjajne modele
sve
VIDEO Pogledajte šokantan rasplet: Ovo je potez zbog kojeg je Deliji oduzeta već proslavljena pobjeda
NEVIĐENA SITUACIJA
VIDEO Pogledajte šokantan rasplet: Ovo je potez zbog kojeg je Deliji oduzeta već proslavljena pobjeda
Ante Delija iznenadio svojom prvom objavom nakon borbe
PORAZ BOLI, ALI...
Ante Delija iznenadio svojom prvom objavom nakon borbe
Torcida podignula poruku za vukovarskog heroja, a onda je krenulo skandiranje koje će izazvati rasprave
Reakcije su podijeljene
VIDEO Torcida podignula poruku za Nicoliera, a onda je krenulo skandiranje koje će izazvati rasprave
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene