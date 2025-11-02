Samo Meri Goldašić može izmamiti ovoliko komplimenata jednim postom!

Meri Goldašić se oprostila od listopada fotografijama koje su dosad bile neobjavljene.

Influencerica Meri Goldašić na Instagramu je podijelila galeriju fotografija kojima se na svoj prepoznatljivo chic način oprostila od listopada.

Na objavljenim fotografijama Meri izgleda besprijekorno u nizu različitih izdanja pokazala je kako kombinira eleganciju i profinjenost s modernim modnim detaljima.

Bilo da se radi o elegantnom korzetu koji je naglasio njezinu figuru, mini haljinu s čipkom koja odiše minimalizmom ili prirodni izgled u kojem je odjevena u gornji dio trenirke, Meri je pokazala kako joj ništa ne stoji loše. Ova galerija je u kratkom roku prikupila više tisuća lajkova, a komentari s emotikonima su se samo slijevali.

Svojom objavom Meri je još jednom dokazala da joj jesenski tonovi i elegancija savršeno pristaju i da zna kako listopad zatvoriti s puno stila.

