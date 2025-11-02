Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."

Enis Bešlagić je nasmijao svoje pratitelje snimkom iz hotela u Bielefeldu, gdje ga je rano ujutro probudio protupožarni alarm.

Popularni komičar Enis Bešlagić ovih dana boravi u Njemačkoj gdje u sklopu kazališne turneje održava monodramu "Da sam ja neko". No, omiljenog Bešlagića u Bielefeldu je dočekala stresna situacija, koja ga je nasmijala.

Naime, u 6:00 sati ujutro probudio ga je protupožarni alarm, što ga nije zabrinulo jer je mislio da ga prijatelj Nihad Mustafić Šerba zafrkava.

Enis Bešlagić - 4 Foto: Instagram screenshot/Instagram

Enis Bešlagić - 5 Foto: Instagram screenshot/Instagram

"Dobro jutro, ovako izgleda alarm za buđenje u Bielenfeldu", ispričao je Bešlagić u uvodu.

Da je situacija bila "ozbiljnija", pokazuje i to da se djelatnica hotela pojavila ispred vrata sobe i upozorila ga da napusti sobu zbog vatre u hotelu.

Enis Bešlagić - 3 Foto: Instagram screenshot/Instagram

Enis Bešlagić - 7 Foto: Instagram screenshot/Instagram

Morao je provjeriti i Šerbu, za kojeg je mislio da je on aktivirao alarm: "Ako ovo bude neka Šerbina zezancija..."

"Kod Šerbe sam u sobi, uvjerio me da nije ništa i da je opasnost prošla. Na njegovu odgovornost ostajemo u hotelu još sat vremena", otkrio je Bešlagić, našalivši se zbog odjeće u kojem je zatekao Šerbu - u crnoj majici kratkih rukava, kapi i pidžami kratkih nogavica.

Ovo sve je nasmijalo i njegove pratitelje.

Enis Bešlagić - 6 Foto: Instagram screenshot/Instagram

Enis Bešlagić - 1 Foto: Instagram

In Magazin: Enis Bešlagić - 5 Foto: In Magazin

"Ljudi koji ste vi kraljevi, čitav vam je život jedna velika komedija. Dan s vama nikada nije dosadan", "Ako se po jutru dan poznaje ja sam danas najnasmijanija osoba zahvaljujući vama dvojici", "Obožavam te, vas, ti si čudo", "Hahaahahah najjači ste", "Dragi Bože, al' me nasmijaše, suze mi idu", napisali su Bešlagićevi pratitelji.

