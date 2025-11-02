Snimka Dine Dvornika s Reddita postala hit, reakcije prolaznika danas djeluju nestvarno

Na platformi Reddit dijeli se arhivska snimka mladog Dine Dvornika kako bez velikog uspjeha dijeli ulaznice za svoj koncert.

Iako nas je sve prerano napustio 2008. godine, Dino Dvornik još uvijek se smatra jednim od najvećih inovatora hrvatske glazbe. Stoga je uvijek zanimljivo vidjeti neke ranije snimke koje su pokazivale koliko se borio za pozornost.

Na forumu Reddit osvanula je arhivska snimka Dine Dvornika kako na ulici neuspješno dijeli karte za koncert, potaknuvši lavinu emotivnih komentara i podsjetila na status koji je kralj funka stekao tek godinama kasnije.

Video iz 1989. prikazuje izuzetno karizmatičnog, ali tada ne toliko poznatog Dinu Dvornika kako u svom stilu zaustavlja prolaznike i pokušava im pokloniti ulaznice. I dok bi mnogi danas sigurno prihvatili ponudu, tada je Dino dobivao razne reakcije od zbunjenih pogleda do otvorenog odbijanja, a nije mu pomoglo ni predstavljanje kao sina Borisa Dvornika.

Ova snimka je izazvala mnogo reakcija, od kojih su se neki prisjetili Dinine ostavštine.

"Koja karizma, legenda", "Nikada zaboravljeni Dino. Gostuje u Zenici tokom 2000 tih, klub Metropolis. Lik te večeri ne mijenja kemiju kluba vec kemiju grada svojim dolaskom, muzikom, karizmom i pojavom", "Neprekosnoveni Kralj. Ikona i legenda", "Kakav ultimativni neponovljivi mega car", "Car bio i ostao", pisali su Redditovci u komentarima.

Dino je iza sebe ostavio kćer Ellu i suprugu Danijelu, koja se nedavno pohvalila posebnim poklonom unuke Balie. Više pročitajte OVDJE.

