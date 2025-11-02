Majin Bloom uživa kao mali kralj, njegova reakcija na spa tretman mnoge će raznježiti!

Maja Šuput na Instagramu je pokazala kako izgleda kada njezin sin Bloom dobije spa tretman.
Prema najnovijim objavama koje je podijelila na Instagramu, Maja i Bloom borave u luksuznom resortu, a u seriji simpatičnih videa i fotografija, pokazala je kako četvrtogodišnjak uživa u posebnom spa trenutku.
Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram
Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram
Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram
Bloom se opuštao na velikom bež lazy bag jastuku, dok su ga škakljali po trbuhu perjem pampas trave, što je izazvalo njegov iskren smijeh i oduševljenje.
Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram
Maja Šuput i Bloom Tatarinov Foto: Instagram
Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram
Kasnije tijekom dana, Maja je podijelila i Bloomovu večernju fotografiju – maleni je pozirao nasmijan ispred svjetleće instalacije u elegantnom bež puloveru i smeđim hlačama. Uz osmijeh i pozu koja otkriva da je naslijedio majčin šarm, Bloom je ponovno pokazao zašto je prava mala zvijezda Majinog Instagrama, a bez sumnje prizori majke i sina su zasigurno raznježili Majine pratitelje.
I Bloom se pridružio proslavi Noći vještica! Više pogledajte OVDJE.
Sredinom godine Maja je iznenadila hrvatsku javnost objavivši kako se razvela od Nenada Tatarinova. Gdje danas radi, pogledajte OVDJE.
