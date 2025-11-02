Majin Bloom uživa kao mali kralj, njegova reakcija na spa tretman mnoge će raznježiti!

Maja Šuput na Instagramu je pokazala kako izgleda kada njezin sin Bloom dobije spa tretman.

Maja Šuput ovih dana boravi na Rabu, koje je odlučila iskoristiti za obiteljski vikend s najvažnijim muškarcem u svom životu – sinom Bloomom.

Prema najnovijim objavama koje je podijelila na Instagramu, Maja i Bloom borave u luksuznom resortu, a u seriji simpatičnih videa i fotografija, pokazala je kako četvrtogodišnjak uživa u posebnom spa trenutku.

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram

Bloom se opuštao na velikom bež lazy bag jastuku, dok su ga škakljali po trbuhu perjem pampas trave, što je izazvalo njegov iskren smijeh i oduševljenje.

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram

Kasnije tijekom dana, Maja je podijelila i Bloomovu večernju fotografiju – maleni je pozirao nasmijan ispred svjetleće instalacije u elegantnom bež puloveru i smeđim hlačama. Uz osmijeh i pozu koja otkriva da je naslijedio majčin šarm, Bloom je ponovno pokazao zašto je prava mala zvijezda Majinog Instagrama, a bez sumnje prizori majke i sina su zasigurno raznježili Majine pratitelje.

