Kako Angelina Jolie ima besprijekornu kožu i s 50 godina? Trik je vrlo jednostavan

Kod Angeline Jolie nema skupih trikova ni dramatičnih tretmana, a rezultati govore sami za sebe.

Glumica Angelina Jolie, i u svojoj 50. godini, izgleda jednako zanosno kao kad je osvajala svijet kao mlada zvijezda. No, ono što mnogi ne vide jest njezina svakodnevna rutina njege kože — promišljeni pristup koji naglašava prirodnost i dosljednost, piše Daily Mail.

Svoj blistavi ten duguje dermatologinji Rhondi Rand.

"Kada je shvatila da će imati glumačku karijeru, željela je kožu čuvati na najrazumniji način. Bila je riječ samo o kremi sa zaštitnim faktorom, pravilnom čišćenju blagim sredstvom, antioksidansima, ponekad glikolnim kiselinama i prirodnim proizvodima. Ne treba joj agresivnih pilinga niti formulacija s mnogo kemikalija“, smatra Rand.

Jolie je u razgovoru za Women's Health 2021. priznala da je oduvijek bila prirodna.

"Ja sam oduvijek bila takva, prirodna. Nikad nisam pretjerivala u tretmanima. Nisam ništa radila, nisam išla na estetske zahvate i ne mislim da hoću. Ali ako to nekome donosi sreću, to je njihov izbor", ispričala je glumica.

Jolie koristi šminku samo kad je ona obavezna za posao, a kada je nosi tada je temeljito uklanja.

"Stvar o kojoj mnogi ne razmišljaju dovoljno — ne nosi šminku osim kad radi, što je vjerojatno još jedan razlog zašto joj koža izgleda tako dobro", kaže Rand.

Zaštita od sunca joj je neizostavan dio rutine.

"Imala je blagu, maslinastu boju kožu poput majke, ali nije dopustila da potamni. Od rane dobi koristi kremu s visokim zaštitnim faktorom i često nosi šešire. Hidratacija je važna, ali zaštita od sunca je ono što zapravo čuva kožu od starenja,“ objašnjava dermatologinja.

Iako je genetski "dobila dobar paket", kako sama kaže, ona svakodnevnu rutinu posvećeno održava - i ne traži ekstremne tretmane.

"Nema taj umjetni izgled jer ne radi ništa drastično. Jednostavno ne treba", ističe Dr. Rand.

Dermatolog dr. David Colbert, jedan od najtraženijih holivudskih stručnjaka za njegu kože, otkriva da je tajna dobrog izgleda mnogo više od skupih tretmana.

''Način na koji starimo ovisi o brojnim čimbenicima – genima, strukturi kostiju i životnim navikama, ali ako želite da vam koža izgleda kao Angelinina, moj savjet je jednostavan: izbacite šećer i alkohol, koristite kremu sa zaštitnim faktorom 50 tijekom cijele godine, pijte puno vode i jedite hranu bogatu vitaminima i mineralima", otkrio je dermatolog.

Iako ne pretjeruje s tretmanima, Jolie navodno povremeno posjećuje upravo dr. Colberta, poznatog po svojim naprednim tretmanima koji godišnje stoje oko 15 tisuća funti.

Zajedno s glumicom, na popisu njegovih slavnih klijenata nalaze se i Sienna Miller, Daniel Craig te Jennifer Lawrence. Angelina je dr. Colberta upoznala prije deset godina, na snimanju jednog filma, a od tada se vjeruje da je na njegove proizvode i tretmane potrošila više od 60 tisuća funti.

''Ne radi se o čaroliji, već o održavanju ravnoteže između pravilne njege i zdravog života'', kaže izvor blizak glumici.

Izvori dodaju da Angelina i između termina u klinici svakodnevno provodi svoju jednostavnu rutinu njege – a prije velikih događanja, poput filmskih premijera, ode na luksuzni tretman za cijelo tijelo vrijedan oko 1500 funti.

Ovo je tajna besprijekorne kože Angeline Jolie, žene za koju se čini da je vrijeme jednostavno stalo. Minimalizam, dosljednost i prirodan pristup pokazali su se kao dobitna kombinacija.

