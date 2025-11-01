Skandal je visio o koncu! I najhrabriji bi dvaput razmislili prije nego što bi obukli ovakav top

Manekenka je na crvenom tepihu nosila kreaciju koju bi rijetki imali hrabrosti odjenuti, a granica koja ju je dijelila do skandala bila je tanja nego ikad.

Na dodjeli nagrada ''Glamour Women of the Year 2025'' u Londonu, među brojnim modno besprijekornim izdanjima jedno je izazvalo pravu lavinu reakcija – i to s razlogom. Manekenka Leomie Anderson pojavila se u kombinaciji koja je modni hrabrost podigla na potpuno novu razinu.

Njezina srebrna, gotovo potpuno otvorena kreacija nalik vrpci više je otkrivala nego skrivala, a uz nju je nosila sive široke hlače. Frizura i upečatljiv osmijeh zaokružili su ovaj vizualno moćan trenutak s crvenog tepiha.

Leomie Anderson Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku

Dok su bljeskovi fotoaparata jurili, malo je nedostajalo da se dogodi pravi modni skandal – prednji dio jedva je ostao na mjestu, a modni komentatori već su prozvali ovaj outfit najhrabrijim večeri.

Leomie Anderson Foto: Profimedia

Leomie Anderson Foto: Profimedia

A znate li tko je ova ljepotica?

Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Amerikancu koji uređuje kuću u Hrvatskoj traktorom stigla dostava iz snova

Leomie je manekensku karijeru započela s 14 godina nakon što je otkrivena na ulicama južnog Londona. Debitirala je na modnoj pisti sa 17 godina za Marca Jacobsa, što joj je otvorilo vrata u svijet visoke mode. Tijekom karijere nosila je revije za brendove kao što su Giorgio Armani, Burberry, Tom Ford i Calvin Klein.

Leomie Anderson Foto: Profimedia

Od 2015. do 2018. sudjelovala je u Victoria's Secret Fashion Showu, a 2019. postala je prva crna Britanka s titulom Victoria's Secret Angel.

Leomie Anderson - 9 Foto: Profimedia

Leomie Anderson - 12 Foto: Profimedia

Galerija 11 11 11 11 11

Leomie je pokrenula LAPP Magazine, platformu posvećenu pravima žena, mentalnom zdravlju i osnaživanju kroz svijest o tijelu, a 2023. godine postala je voditeljica emisije ''Glow Up: Britain's Next Make-Up Star''.

Popularna je i na društvenim mrežama, a na Instagramu broji više od 500 tisuća pratitelja.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Poznata muška lica preplavila centar naše metropole pa su se zato ove dame posebno istaknule

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tko je dama širokog osmijeha sa špice? Na Instagramu je prati gotovo 100 tisuća ljudi

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo legendarni TV detektiv i zlikovac iz Bonda, izgubio je bitku s teškom bolesti