Kakvo iznenađenje! Amerikancu koji uređuje kuću u Hrvatskoj traktorom stigla dostava iz snova

Amerikanac iz Supertalenta pokazao novu fazu radova na kući u Hrvatskoj i iznenadio pratitelje dostavom koja je stigla traktorom do njegove kuće.

Justus Reid, javnosti poznat iz našeg showa Supertalent, razveselio je pratitelje novim videom iz Hrvatske, gdje polako, ali sigurno uređuje kuću koju je kupio za samo 5000 eura.

Njegova avantura iz dana u dan sve više poprima oblik prave domaće priče – s puno rada, lokalne pomoći i doze humora.

U najnovijem videu pokazao je da terasa, koju mjesecima uređuje, gotovo pa završava, a započeli su i radovi na kuhinji.

"Kuća polako postaje moj dom iz snova", rekao je Justus dok s osmijehom pokazuje nove detalje.

Posebno ga veseli što je terasa "konačno dobila svjetlo", pa ugođaj postaje još topliji.

No, pravi vrhunac objave bio je dolazak iznenađenja! Justus je otkrio da je napokon stigao jacuzzi koji je dugo čekao. I to ne bilo kako. Lokalni susjedi dovukli su golemu, zamotanu konstrukciju do njegove kuće – traktorom i prikolicom, po blatnjavoj šumskoj stazi.

Justusov jednostavan, iskren i optimističan pristup životu na selu u Hrvatskoj nastavlja inspirirati, a svaki novi detalj njegove transformacije kuće izaziva lavinu pozitivnih komentara.

''Izgleda odlično'', ''Nisam propustio niti jedan video od početka'', ''Mislim da je idući projekt: Popraviti cestu do tvoje kućice'', ''Toliko toga ste napravili, bravo'', ''Pravi si sretnik s takvim susjedima'', ''Ovo je odlično'', dio je komentara s Instagrama.

