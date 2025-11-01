Severina odala počast žrtvama tragedije u Novom Sadu na tužnu obljetnicu

Na društvenim mrežama Severina je podijelila emotivnu poruku i fotografije u znak sjećanja na žrtve koje su prošle godine izgubile život u Novom Sadu.

Novi Sad u subotu je središte velikog komemorativnog skupa kojim se obilježava obljetnica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine. Deseci tisuća ljudi kreću se iz 16 simboličnih lokacija grada prema željezničkom kolodvoru gdje će odati počast žrtvama.

Na tužnu obljetnicu tragedije oglasila se i Severina. Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija i dirljivu poruku kojom je odala počast žrtvama.

''1.11. Smrt ih je zatekla u prolazu, ali sjećanje živi zauvijek u srcu. Otišli su...Ni ne znajući da su iza sebe ostavili ujedinjenu regiju... u borbi'', napisala je.

Njezina objava izazvala je lavinu komentara.

''Hrabrost u praksi'', ''Ljubimo te Seve'', ''Hvala na empatiji'', ''Poštovanje'', ''Hvala Seve za sve'', ''Hvala iz Srbije'', ''Hvala ti'', ''Hvala što si uz nas'', ''Kraljica srca'', ''Seve legendo'', ''Ti si veliko srce'', dio je komentara s Instagrama.

Seve je zatim podijelila i nekoliko kadrova s komemoracije iz Novog Sada te studenata iz Hrvatske koji su organizirali skup ispred srbijanskog veleposlanstva u Zagrebu.

Inače, Severina je nakon tragedije u Novom Sadu komentirala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića , pa postala tema medija u Srbiji.

Jasno je i glasno podržavala prosvjede studenata u Srbiji

