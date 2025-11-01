Tko bi rekao da se iza ove maske koja ledi krv u žilama krije fatalna seks-bomba?

Nevjerojatna transformacija slavne manekenke ostavila je sve bez daha – nitko nije očekivao ovako jezivu i detaljnu masku, a iza nje krije se lice koje svi dobro znamo.

Heidi Klum još jednom je nadmašila samu sebe i potvrdila zašto je zovu kraljicom Noći vještica. Njezina najnovija transformacija izazvala je pravu pomutnju – kako na crvenom tepihu, tako i na društvenim mrežama.

Ove godine, slavna manekenka pojavila se kao zastrašujuća Meduza – mitsko čudovište koje svojim pogledom pretvara ljude u kamen. Prekrivena detaljnom zmijskom kožom, s lukom u ruci i pokretljivim zmijama umjesto kose, Heidi je izgledala poput prizora iz filma "Sudar titana" iz 1981. godine.

Heidi Klum

Kao i uvijek, ništa nije bilo prepušteno slučaju. Look je nastao u suradnji s poznatim majstorom filmske maske Mikeom Marinom, a proces je trajao satima. Rezultat? Zapanjujući. Doslovno.

Heidi Klum

Heidi Klum

Heidi nije bila sama – uz nju je stajao i njezin suprug Tom Kaulitz, potpuno prekriven sivom teksturom, poput kamenog ratnika koji je nastradao gledajući Meduzi u oči. Njihov zajednički ulazak bio je performans za pamćenje.

Heidi Klum

Heidi je na događaj povela i svoju djecu: Leni (21), Henryja (20), Johana (18) i Lou (16), dok je Toma pratio njegov brat blizanac i kolega iz benda Tokio Hotel – Bill Kaulitz.

Heidi Klum

No, ono što je mnoge najviše zaintrigiralo bio je nevjerojatan broj detalja na kostimu – od slojeva "zmijskih ljuski", preko realističnog repa umjesto nogu, pa sve do strašnog pogleda koji kao da bi vas zaista mogao okameniti.

Heidi Klum

Heidi je još jednom dokazala da za nju Noć vještica nije samo zabava, već umjetnički projekt koji iz godine u godinu podiže ljestvicu – i to visoko.

Heidi Klum

A više o njezinim kostima pisali smo OVDJE.

