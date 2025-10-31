Zoran Đošić se nakon ispadanja iz MasterChefa ispričao cimerima, objasnio je razlog!

Nakon tjedana izazova i emocija, Zoran Đošić napustio je MasterChef. Otkrio je sve - od najvećih dojmova i nezaboravnih trenutaka, do toga tko su mu favoriti i zašto mu je audicija zauvijek promijenila život.

Nakon emotivne epizode MasterChefa, show je napustio Zoran Đošić, natjecatelj kojeg su gledatelji zavoljeli zbog iskrenosti, vedrine i šarma.

U svom posljednjem razgovoru otkrio je kako se osjeća nakon ispadanja, što je naučio, tko su mu favoriti i zašto će MasterChef zauvijek pamtiti kao jedno od najljepših poglavlja u životu.

''Osjećam se odlično. Kako se kaže – pao mi je kamen sa srca'', rekao je Zoran kroz smijeh odmah na početku razgovora.

Na pitanje kako bi opisao svoje iskustvo u nekoliko riječi, dodao je:

''Mogu ga opisati kao jedno lijepo iskustvo gdje sam naučio puno novih tehnika i puno novih stvari što se tiče kuhanja. I ono najbitnije – u MasterChefu sam upoznao puno predivnih ljudi s kojima, nadam se, ostajem u kontaktu i nakon showa''.

Za Zorana, trenutak koji će zauvijek pamtiti bio je sam početak – audicija.

''Definitivno audicija, gdje sam od svih trojice chefova dobio pregaču za svoje jelo'', prisjetio se s osmijehom.

Dodao je i što ga je najviše iznenadilo tijekom natjecanja:

''Iznenadila me toplina ljudi s kojima sam boravio u MasterChef vili. Bilo nas je sa svih strana, različitih godina… U današnje vrijeme teško je pronaći takve osobe, a MasterChef mi je pokazao da ipak postoje ljudi puni topline i dobra srca''.

Upitan što mu je bilo najteže, Zoran je iskreno priznao:

''Mogu reći da mi je najteže bilo nositi se sam sa sobom, a onda i s vremenom. Taj pritisak kuhanja na sat uvijek je najteži dio''.

Kad se prisjetio komentara žirija, posebno mu je ostao u glavi jedan:

''Onaj da je već prošlo četiri tjedna i da je vrijeme da se probudim (smijeh). Ali evo, ispalo je da se još uvijek nisam probudio!''.

Zoran se tijekom showa povezao sa svim kandidatima.

''Ja sam se povezao sa svima u vili. Moram se ispričati svojim cimerima Damjanu, Marku, Ivanu, Vijeki i najviše Antoniju, jer bilo je noći kad su morali zatvarati uši od mog hrkanja'', govori s osmijehom.

Zatim dodaje ozbiljnije:

''Meni su svi prirasli srcu. To su ljudi puni dobrote, koji uvijek pomognu drugome, i baš sam sretan što sam ih upoznao''.

Iza kamera, kaže, vladala je fantastična atmosfera:

''Ako ti nešto treba ili ti nešto nedostaje, odmah se riješi. Na početku jednog kuhanja potrgale su mi se naočale – a ja sam bez njih u kuhinji kao šišmiš. Nije prošlo ni deset minuta, već sam imao nove naočale i mogao sam nesmetano dalje kuhati. Moram pohvaliti našu kolegicu Maju koja je svake sekunde brinula o nama. Hvala Majo!''.

Zoran nije želio izdvajati jednog kandidata kao favorita:

''Iskreno, za mene su svi favoriti. Vidi se napredak iz dana u dan kod nekih, poput Egona, Krune, Barbare i Renate. Ali ima i onih koji su od prvog dana pokazali da izvrsno kuhaju – Otto, Antonija, Selma, Endrina, Jurica… Tu je i Mark, njega ne smijem zaboraviti jer dečko ima toliko ideja da se od njega svašta može očekivati. Ima dosta favorita za pobjedu''.

Na pitanje što smatra svojim najvećim uspjehom, Zoran se opet našalio, ali s dozom ponosa:

''Moj najveći uspjeh je dolazak u MasterChef vilu i to što nisam ispao prvi''.

Iskreno priznaje i da je show utjecao na njegov osobni rast:

''Naučio sam da još puno toga moram naučiti o sebi. Ja sam inače osoba kojoj ništa nije teško i koja želi ostvariti svoje snove. MasterChef je bio jedan od tih snova – i ostvario sam ga. Sad idem dalje''.

Zoran kuha i dalje, i to s jednakim entuzijazmom:

''Kuham svaki dan kod kuće, volim kuhati, i vidim se i dalje u tome. Čekam ponude (smijeh)! A tko zna, možda jednog dana otvorim i nešto svoje – svašta meni pada na pamet''.

Dodaje da mu je show promijenio pogled na kuhanje, ali i na život:

''Naravno da jest. Naučio sam puno toga i shvatio da na ovom svijetu još uvijek ima dobrih ljudi''.

Kad bi morao izabrati jedno jelo koje simbolizira njega i njegov boravak u MasterChefu, odgovor mu je bio jasan:

''Kako uzgajam prepelice, a one su me pratile cijelo vrijeme u showu, sigurno bi to bilo jelo od prepelice i prepeličjih jaja''.

Zoran je show napustio uz osmijeh, miran i zahvalan na svemu što je doživio.

''MasterChef je bio moj san – i ostvario sam ga. Sad idem dalje, ali s puno više znanja, iskustva i prijateljstava koja ću zauvijek nositi sa sobom''.