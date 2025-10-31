Zoran Đošić se nakon ispadanja iz MasterChefa ispričao cimerima, objasnio je razlog!

Nakon tjedana izazova i emocija, Zoran Đošić napustio je MasterChef. Otkrio je sve - od najvećih dojmova i nezaboravnih trenutaka, do toga tko su mu favoriti i zašto mu je audicija zauvijek promijenila život.
Nakon emotivne epizode MasterChefa, show je napustio Zoran Đošić, natjecatelj kojeg su gledatelji zavoljeli zbog iskrenosti, vedrine i šarma.
U svom posljednjem razgovoru otkrio je kako se osjeća nakon ispadanja, što je naučio, tko su mu favoriti i zašto će MasterChef zauvijek pamtiti kao jedno od najljepših poglavlja u životu.
''Osjećam se odlično. Kako se kaže – pao mi je kamen sa srca'', rekao je Zoran kroz smijeh odmah na početku razgovora.
Na pitanje kako bi opisao svoje iskustvo u nekoliko riječi, dodao je:
''Mogu ga opisati kao jedno lijepo iskustvo gdje sam naučio puno novih tehnika i puno novih stvari što se tiče kuhanja. I ono najbitnije – u MasterChefu sam upoznao puno predivnih ljudi s kojima, nadam se, ostajem u kontaktu i nakon showa''.
Za Zorana, trenutak koji će zauvijek pamtiti bio je sam početak – audicija.
''Definitivno audicija, gdje sam od svih trojice chefova dobio pregaču za svoje jelo'', prisjetio se s osmijehom.
Zoran Đošić, MasterChef - 14
Zoran Đošić, MasterChef - 13
Dodao je i što ga je najviše iznenadilo tijekom natjecanja:
''Iznenadila me toplina ljudi s kojima sam boravio u MasterChef vili. Bilo nas je sa svih strana, različitih godina… U današnje vrijeme teško je pronaći takve osobe, a MasterChef mi je pokazao da ipak postoje ljudi puni topline i dobra srca''.
Upitan što mu je bilo najteže, Zoran je iskreno priznao:
''Mogu reći da mi je najteže bilo nositi se sam sa sobom, a onda i s vremenom. Taj pritisak kuhanja na sat uvijek je najteži dio''.
Zoran Đošić, MasterChef - 7
Kad se prisjetio komentara žirija, posebno mu je ostao u glavi jedan:
''Onaj da je već prošlo četiri tjedna i da je vrijeme da se probudim (smijeh). Ali evo, ispalo je da se još uvijek nisam probudio!''.
Zoran se tijekom showa povezao sa svim kandidatima.
''Ja sam se povezao sa svima u vili. Moram se ispričati svojim cimerima Damjanu, Marku, Ivanu, Vijeki i najviše Antoniju, jer bilo je noći kad su morali zatvarati uši od mog hrkanja'', govori s osmijehom.
Zatim dodaje ozbiljnije:
Zoran Đošić, MasterChef - 9
Zoran Đošić, MasterChef - 5
''Meni su svi prirasli srcu. To su ljudi puni dobrote, koji uvijek pomognu drugome, i baš sam sretan što sam ih upoznao''.
Iza kamera, kaže, vladala je fantastična atmosfera:
''Ako ti nešto treba ili ti nešto nedostaje, odmah se riješi. Na početku jednog kuhanja potrgale su mi se naočale – a ja sam bez njih u kuhinji kao šišmiš. Nije prošlo ni deset minuta, već sam imao nove naočale i mogao sam nesmetano dalje kuhati. Moram pohvaliti našu kolegicu Maju koja je svake sekunde brinula o nama. Hvala Majo!''.
Zoran nije želio izdvajati jednog kandidata kao favorita:
''Iskreno, za mene su svi favoriti. Vidi se napredak iz dana u dan kod nekih, poput Egona, Krune, Barbare i Renate. Ali ima i onih koji su od prvog dana pokazali da izvrsno kuhaju – Otto, Antonija, Selma, Endrina, Jurica… Tu je i Mark, njega ne smijem zaboraviti jer dečko ima toliko ideja da se od njega svašta može očekivati. Ima dosta favorita za pobjedu''.
Zoran Đošić, MasterChef - 6
Na pitanje što smatra svojim najvećim uspjehom, Zoran se opet našalio, ali s dozom ponosa:
''Moj najveći uspjeh je dolazak u MasterChef vilu i to što nisam ispao prvi''.
Iskreno priznaje i da je show utjecao na njegov osobni rast:
''Naučio sam da još puno toga moram naučiti o sebi. Ja sam inače osoba kojoj ništa nije teško i koja želi ostvariti svoje snove. MasterChef je bio jedan od tih snova – i ostvario sam ga. Sad idem dalje''.
Zoran kuha i dalje, i to s jednakim entuzijazmom:
''Kuham svaki dan kod kuće, volim kuhati, i vidim se i dalje u tome. Čekam ponude (smijeh)! A tko zna, možda jednog dana otvorim i nešto svoje – svašta meni pada na pamet''.
Dodaje da mu je show promijenio pogled na kuhanje, ali i na život:
Zoran Đošić, MasterChef - 4
''Naravno da jest. Naučio sam puno toga i shvatio da na ovom svijetu još uvijek ima dobrih ljudi''.
Kad bi morao izabrati jedno jelo koje simbolizira njega i njegov boravak u MasterChefu, odgovor mu je bio jasan:
Zoran Đošić, MasterChef - 2
''Kako uzgajam prepelice, a one su me pratile cijelo vrijeme u showu, sigurno bi to bilo jelo od prepelice i prepeličjih jaja''.
Zoran je show napustio uz osmijeh, miran i zahvalan na svemu što je doživio.
''MasterChef je bio moj san – i ostvario sam ga. Sad idem dalje, ali s puno više znanja, iskustva i prijateljstava koja ću zauvijek nositi sa sobom''.