Zoran Đošić se nakon ispadanja iz MasterChefa ispričao cimerima, objasnio je razlog!

Piše M.F., 31.10.2025 @ 23:19 Celebrity komentari
Zoran Đošić, MasterChef - 6 Zoran Đošić, MasterChef - 6 Foto: Nova TV

Nakon tjedana izazova i emocija, Zoran Đošić napustio je MasterChef. Otkrio je sve - od najvećih dojmova i nezaboravnih trenutaka, do toga tko su mu favoriti i zašto mu je audicija zauvijek promijenila život.

Zoran Đošić intervju nakon ispadanja iz MasterChefa
vijesti
Porezna uprava objavila listu najvećih dužnika
Lista srama
Porezna objavila listu najvećih dužnika u Hrvatskoj, pogledajte tko je sve na njoj: Iznosi su vrtoglavi
BiH: 200 policajaca u akciji protiv kriminalaca iz Afganistana
Akcija Istok-Swat
Drama kod hrvatske granice: 200 policajaca u akciji protiv bande Afganistanaca
Povlači se tlačenica
OPOZIV PROIZVODA
Povlači se popularni suhomesnati proizvod: Sadrži opasnu baketriju
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
