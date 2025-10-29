Što će ove godine smisliti? Samo jedna je kraljica Noći vještica

Heidi Klum i ove godine će ugostiti zabavu za Noć vještica, a mnoge zanima koji kostim će se ove godine odjenuti.

Noć vještica tek što nije, a mnogi ljubitelji dana strave i užasa već su pripremili svoje kostime. Najiščekivanija i najstrašnija proslava održat će se u New Yorku, gdje će Heidi Klum ugostiti još jednu nezaboravnu večer.

Popularna Njemica, za koju mnogi ne bi rekli da ima 52 godina, svake godine organizira tulum povodom Noći vještica, a njezini kostimi su iz godine u godinu sve bolji i raznovrsniji, zbog čega joj s punim pravom pripada titula "Kraljice Noći vještica".

Galerija 28 28 28 28 28

Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 9 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 11 Foto: Profimedia

Njezine su transformacije toliko impresivne da su postale holivudska tradicija, a fanovi i mediji s nestrpljenjem čekaju da vide u što će se Heidi pretvoriti ovaj put.

Slavite li Noć vještica? Da, moj kostim je već spreman!

Ne, nisam fan Da, moj kostim je već spreman!

Ne, nisam fan Ukupno glasova:

Svoju prvu zabavu organizirala je još 2000. godine, kada se pojavila kao krvava gotička vampirica u kožnom korzetu, s ogromnim crnim krilima i crvenim sočivima. Već iduće godine je otišla korak dalje, kada je kao Lady Godiva došla na bijelom konju, sa zlatnom kosom do poda i srebrnom oklopnom haljinom.

Heidi Klum - 10 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 9 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

Bilo je tu još mnogo nezaboravnih kostima: Betty Boop, zlatna božica, ljudski trup bez kože, verzija nje samo s 90 godina, princeza Fiona iz Shreka, izvanzemaljac s kablovima, metalnim implantatima i krvavim detaljima.

Pogledaji ovo Celebrity Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi

I njezine zabave nakratko je spriječila pandemija, no nakon dvije godine odsustva Heidi se vratila - kao crv. Doslovno.

Pojavila se sklupčana u ogromnom lateks kostimu koji je onemogućavao hodanje, dok je njezin suprug Tom Kaulitz bio ribar.

Heidi Klum - 7 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 4 Foto: Profimedia

Heidi Klum kao E.T. - 4 Foto: Instagram

"Htjela sam nešto potpuno apsurdno i mislim da smo uspjeli", ispričala je Heidi, čije zabave okupe fotografske agencije iz čitavog svijeta. Ipak, prošle godine je zasigurno nadmašila samu sebe, kada se zajedno s Kaulitzom pojavila maskirana u ET-a i njegovu djevojku.

"To je bio moj omiljeni film iz djetinjstva, gledala sam ga milijun puta. To je film koji me je inspirirao da sanjam i zamišljam mogućnost života izvan Zemlje", objasnila je Heidi lani, dodavši kako je radila zajedno s 30 umjetnika specijalnih efekta kako bi kreirala kostim.

I ove godine mnogi će svjedočiti još jednom kreativnom kostimu kojim će Heidi Klum iznova pokazati zašto je upravo ovo njezin dan.

Kako joj izgleda sin, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Hlače pukle na zanimljivom mjestu! Nives Celzijus doživjela urnebesni peh usred trgovine

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda zgodni brat Vedrana Ćorluke? Snimljen je u javnosti samo jednom