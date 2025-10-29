Hlače pukle na zanimljivom mjestu! Nives Celzijus doživjela urnebesni peh usred trgovine

Dok je bezbrižno birala artikle, Nives Celzijus doživjela je malu modnu nezgodu – pukle su joj hlače, a sve je ovjekovječila urnebesnim videom.
Naime, tijekom kupovine dogodila joj se mala nezgoda: pukle su joj hlače!
Nives Celzijus
Nives je cijelu situaciju snimila i objavila na društvenim mrežama, ne skrivajući ni trenutak zbunjenosti, ali ni vlastiti smisao za humor.
''Što će vam neprijatelji pored ovakvih prijatelja?'' napisala je, a u videu je objasnila da je jedina dobra stvar što je u kupovinu otišla na kraju radnog vremena.
Nives Celzijus
Njezina opuštenost, samoironija i spremnost da dijeli i ovakve trenutke još jednom su pokazali zašto je mnogi vole – Nives ne glumi savršenstvo, nego ga nosi s osmijehom i dozom humora, čak i kad hlače popuste!
Nives Celzijus
Nives Celzijus
A kako je Nives izgledala sa 16 godina? Fotke pogledajte OVDJE.
