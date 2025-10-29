Hlače pukle na zanimljivom mjestu! Nives Celzijus doživjela urnebesni peh usred trgovine

Dok je bezbrižno birala artikle, Nives Celzijus doživjela je malu modnu nezgodu – pukle su joj hlače, a sve je ovjekovječila urnebesnim videom.

Nives Celzijus ponovno je uspjela izmamiti osmijehe na licima svojih pratitelja, i to jednim posve neočekivanim, ali urnebesnim trenutkom iz svakodnevice.

Naime, tijekom kupovine dogodila joj se mala nezgoda: pukle su joj hlače!

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nives je cijelu situaciju snimila i objavila na društvenim mrežama, ne skrivajući ni trenutak zbunjenosti, ali ni vlastiti smisao za humor.

''Što će vam neprijatelji pored ovakvih prijatelja?'' napisala je, a u videu je objasnila da je jedina dobra stvar što je u kupovinu otišla na kraju radnog vremena.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Njezina opuštenost, samoironija i spremnost da dijeli i ovakve trenutke još jednom su pokazali zašto je mnogi vole – Nives ne glumi savršenstvo, nego ga nosi s osmijehom i dozom humora, čak i kad hlače popuste!

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nives Celzijus Foto: Instagram

