Kruži video: Naš pjevač rasplakao se pred rasprodanom dvoranom u Beogradu

Tijekom izvedbe pjesme "Kuća puna naroda" Jakov Jozinović nije mogao suspregnuti suze, a dirljiv trenutak iz rasprodane dvorane obišao je društvene mreže.

Mladi glazbenik Jakov Jozinović održao je svoj prvi veliki koncert u beogradskoj MTS dvorani – i to pred prepunom dvoranom. Spektakularna večer ostat će mu zauvijek u sjećanju, a jedan dirljiv trenutak posebno je raznježio publiku.

Tijekom izvedbe legendarne pjesme Zdravka Čolića "Kuća puna naroda", emocije su ga potpuno svladale – u jednom trenutku Jakov je prestao pjevati i briznuo u plač, dok je publika nastavila pjesmu uglas.

Dobio je gromoglasan pljesak, a snimka tog trenutka brzo se proširila društvenim mrežama, izazvavši lavinu reakcija.

Među tisućama obožavatelja u dvorani našla su se i brojna poznata lica s regionalne scene. Više o tome pisali smo OVDJE.

Srpski mediji raspisali se o našem Vinkovčaninu, koncert u Beogradu rasprodao je u sat vremena. Detalje pročitajte OVDJE.

Velika srpska zvijezda hvali našeg Slavonca koji je pokorio Beograd. Više pročitajte OVDJE.

