Pretraži
svladale ga emocije!

Kruži video: Naš pjevač rasplakao se pred rasprodanom dvoranom u Beogradu

Piše H.L., Danas @ 09:40 Celebrity komentari
Jakov Jozinović Jakov Jozinović Foto: Instagram

Tijekom izvedbe pjesme "Kuća puna naroda" Jakov Jozinović nije mogao suspregnuti suze, a dirljiv trenutak iz rasprodane dvorane obišao je društvene mreže.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Meghan Markle predstavila blagdansku kolekciju As Ever
cijena prava sitnica!
Biste li kupili nešto s popisa? Meghan Markle predstavila božićnu kolekciju svog brenda
Jakov Jozinović se rasplakao na koncertu u Beoogradu
svladale ga emocije!
Kruži video: Naš pjevač rasplakao se pred rasprodanom dvoranom u Beogradu
Milica Pavlović i Aleksandra Prijović o Jakovu Jozinoviću
podržala ga svim srcem!
Velika srpska zvijezda hvali našeg Slavonca koji je pokorio Beograd: "Bog mu je dao karizmu!"
Jakov Jozinović o prvom rasprodanom koncertu u Beogradu
slavonac zaludio balkan!
Srpski mediji raspisali se o našem Vinkovčaninu, koncert u Beogradu rasprodao u sat vremena: ''Čudim se svemu!''
Kako se Richard Gere mijenjao kroz godine
Prepoznajete li ga?
Nekoć je bio najzgodniji glumac, a prirodna promjena samo je pojačala njegov šarm
Janica Kostelić otvorila dušu o odustajanju od karijere
nikad nije požalila
Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
Justus Reid koji obnavlja kuću u Hrvatskoj dobio je posebno pojačanje
neočekivana novost
Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj moli za pomoć: "Život je pun iznenađenja"
Preminula je 19-godišnja tiktokerica Emman Atienza
svi su u šoku
Iznenada preminula kći voditelja, imala je tek 19 godina
Priča o Nadji Marini iz Supertalenta
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
Kolike su cijene ulaznica za dvoranske koncerte Marka Perkovića Thompsona?
prodaju se kao lude
Previše ili ne? Evo koje su cijene ulaznica za koncerte Thompsona po Hrvatskoj
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Neslužbeno: Pronađeni posmrtni ostaci vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
Neslužbeno
Neslužbeno: Pronađeni su posmrtni ostaci vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
Pucnjava kod Novog Mesta: Stigli specijalci
Novi problemi
Pucnjava kod Novog Mesta: Stigli specijalci
"Otkazuju Božić!" Evo što se događa s popularnim božićnim sajmovima, lavinu je pokrenula objava na društvenim mrežama
privlače milijune
"Otkazuju Božić!" Evo što se događa s popularnim božićnim sajmovima, lavinu je pokrenula objava na društvenim mrežama
show
Chris Evens i Alba Baptista postali su roditelji
samozatajni par
Holivudski zavodnik i 16 godina mlađa glumica u tajnosti dobili prvo dijete
Janica Kostelić otvorila dušu o odustajanju od karijere
nikad nije požalila
Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
Justus Reid koji obnavlja kuću u Hrvatskoj dobio je posebno pojačanje
neočekivana novost
Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj moli za pomoć: "Život je pun iznenađenja"
zdravlje
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
Puni čudesnih spojeva
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
zabava
Kviz za one koji znaju i kad ne znaju – jer mozak im radi bez prestanka
Pokažite što znate!
Kviz za one koji znaju i kad ne znaju – jer mozak im radi bez prestanka
Poruka radnicima parkinga nasmijala prolaznike pa postala viralni hit
Pogledajte što im je poručio
Poruka radnicima parkinga nasmijala prolaznike pa postala viralni hit
Ovakav prijevoz još niste vidjeli – samo u Dalmaciji
Urnebesno
Ovakav prijevoz još niste vidjeli – samo u Dalmaciji
tech
Američki šišmiši imaju neobičnu sposobnost, a nitko od znanstvenika ne zna zašto
Zagonetka iz prirode
Američki šišmiši imaju neobičnu sposobnost, a nitko od znanstvenika ne zna zašto
Fascinantne snimke: Znanstvenici po prvi put u detalje snimili kako zmije otrovnice napadaju svoj plijen
Grizu u trenu
Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
sport
Veliki raskol u Real Madridu između Viniciusa i Alonsa: "Jedan od njih će biti višak..."
Bomba iz Madrida!
Veliki raskol u Realu, nakon ovoga više nema povratka: "Jedan od njih će biti višak..."
Noćna mora za Antu Crnca: Potrgao križne ligamente, propušta ostatak sezone
Brz oporavak!
Noćna mora za mladog Vatrenog: Trener potvrdio da je za njega sezona završila
Modrićev bijes potresao Milan: Allegri zanijemio, svlačionica ostala u šoku
tvrde talijani
Modrićev bijes potresao Milan: Allegri zanijemio, svlačionica ostala u šoku
tv
U dobru i zlu: Je li sve isto kao i prije 30 godina?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Je li sve isto kao i prije 30 godina?
MasterChef: Josipov odgovor na Stjepanovo pitanje u Selmi pobudio nemir: "Ja ne podržavam laž!"
NAPETO!
Josipov odgovor u Selmi pobudio nemir: "Ja ne podržavam laž!"
MasterChef: Nastavak izazova pokazat će tko je majstor zero waste-a! Samo je jedna zlatna kartica!
NE PROPUSTITE!
Nastavak izazova pokazat će tko je majstor zero waste-a! Samo je jedna zlatna kartica!
putovanja
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Idila!
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Tjedni jelovnik jednostavna i jeftina jela od 27.10. do 2.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez kompliciranja i suvišnih sastojaka: 7 cjenovno prihvatljivih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna
Pržena bundeva na grčki način: Jednostavno jelo puno okusa i povijesti
Za 15 minuta
Pržena bundeva na grčki način: Jednostavno jelo puno okusa i povijesti
novac
Brend koji obožavaju Hrvati sada osvaja Ameriku, uz neočekivanu pomoć Donalda Trumpa
Umjesto Kineza
Brend koji obožavaju Hrvati sada osvaja Ameriku, uz neočekivanu pomoć Donalda Trumpa
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
Priča bez kraja
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
lifestyle
Bojana Gregorić Vejzović u trapericama na crvenom tepihu 2025.
Skladna kombinacija
I traperice se mogu nositi na crveni tepih, a Bojana Gregorić Vejzović pokazala je koji je model najbolji
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Demi Moore u vrtoglavim petama od 15,5 centimetara Saint Laurent
A gore baršun
Demi Moore: Čizme "neboderke" s petom od 15,5 cm koje najbolje opisuju riječi - opasno dobre
sve
Veliki raskol u Real Madridu između Viniciusa i Alonsa: "Jedan od njih će biti višak..."
Bomba iz Madrida!
Veliki raskol u Realu, nakon ovoga više nema povratka: "Jedan od njih će biti višak..."
Chris Evens i Alba Baptista postali su roditelji
samozatajni par
Holivudski zavodnik i 16 godina mlađa glumica u tajnosti dobili prvo dijete
Janica Kostelić otvorila dušu o odustajanju od karijere
nikad nije požalila
Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene