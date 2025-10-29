Srpski mediji raspisali se o našem Vinkovčaninu, koncert u Beogradu rasprodao u sat vremena: ''Čudim se svemu!''

Jakov Jozinović nije skrio sreću i zadovoljstvo svojim prvim rasprodanim koncertom u mts dvorani u Beogradu, na koji su došle i Aleksandra Prijović i Milica Pavlović.

Viralna senzacija i sve popularniji pjevač Jakov Jozinović nastavlja s uspjesima. U utorak je održao svoj prvi veliki koncert u Beogradu, a sve ulaznice rasprodao je za sat vremena.

"Hvala vam što ste došli i što vas je briga za mene. Nisam očekivao ovoliki odaziv i popularnost, zahvalan sam što pratite moj rad", poručio je Vinkovčanin koji još nije objavio svoju prvu pjesmu, no veliki uspjeh je postigao snimajući obrade za TikTok.

Galerija 25 25 25 25 25

Jakov Jozinović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

U mts dvorani našle su se i neke regionalne glazbene zvijezde, a veliku pažnju su privukle Aleksandra Prijović i Milica Pavlović.

Jozinović nije krio koliko je zahvalan publici na ovoj prilici.

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi nezadovoljni organizacijom prodaje Thompsonovih ulaznica: ''Čekam 3 sata i automatski mi se ulaznice brišu!''

"Ne znam što bih rekao, zahvalan sam i čudim se. Svi oni zaslužuju jednako kao i ja ove dvorane, svima želim sreću. Sve ovo za mene je jedno čudo. Nisam svjestan svega što se događa, ovo se ne događa svaki dan. S te strane mogu se samo smijati i dati sve od sebe. Imam strahopoštovanje, sve je veća publika koju zanima moj rad, moram se još više. Ne mogu biti svjestan koliku ću publiku imati u budućnosti. Mislim da idem u lijepom smjeru", ispričao je Jozinović koji je prije koncerta dobio priliku upoznati Aleksandru Prijović.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: In Magazin

Jakov Jozinović - 1 Foto: In Magazin

"Upoznali smo se uživo, a pratimo se od ranije. Upoznali smo se preko društvenih mreža, sama je vidjela što se događa. Zavoljela je sve što radim. Vidjet ćemo hoće li će biti duetska pesma s Aleksandrom Prijović, tek je treći mjesec moje karijere", poručio je pjevač koji je na koncertu premijerno izveo tri autorske pjesme.

Koje su ga sve obrade proslavile, otkrijte OVDJE.

Rasprodao je i Tvornicu kulture u Zagrebu. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Prizori su neopisivi! Naš glumac pokazao kako uživa u prvim danima očinstva

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Koje vam je najbolje? Pogledajte dosadašnja izdanja Martine Tomčić u Supertalentu

Pogledaji ovo Celebrity Holivudski zavodnik i 16 godina mlađa glumica u tajnosti dobili prvo dijete

Pogledaji ovo Nekad i sad Nekoć je bio najzgodniji glumac, a prirodna promjena samo je pojačala njegov šarm