Holivudski zavodnik i 16 godina mlađa glumica u tajnosti dobili prvo dijete

Par inače rijetko govori o privatnom životu, no sada je ipak poznat spol i ime bebe.

Glumac Chris Evans i njegova supruga, portugalska glumica Alba Baptista, postali su roditelji! Sretne vijesti prenio je TMZ, otkrivši da je Alba u subotu, u saveznoj američkoj državi Massachusetts, na svijet donijela djevojčicu po imenu Alma Grace.

Malena je rođena u 13:27, a par joj je, prema rodnom listu, dao oba prezimena – Evans i Baptista. Ovo je njihovo prvo dijete, a dolazi svega nekoliko tjedana nakon što su proslavili drugu godišnjicu braka.

Chris Evans, Alba Baptista Foto: Profimedia

Dok se Chris posljednjih mjeseci pojavljivao na premijerama i događanjima, Alba se gotovo potpuno povukla iz javnosti. Glasine o trudnoći počele su još u srpnju, kada je njezin otac Luiz Baptista natuknuo da obitelj očekuje prinovu.

"Chris, tvoj red dolazi!'', napisao je ispod čestitke za Dan očeva.

Chris Evans, Alba Baptista Foto: Profimedia

Evans nikada nije skrivao želju da postane otac. U studenom 2024. godine u razgovoru za Access Hollywood potvrdio je da bi volio imati djecu.

"Da, nadam se. Titula oca je uzbudljiva'', rekao je tada.

Chris Evans, Alba Baptista Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča počela je tiho. Prvi su put povezani 2021. godine, no vezu su dugo držali podalje od javnosti. Glumac je svoju 16 godina mlađu odabranicu zaručio početkom 2023. godine i to na vrlo romantičan način - zaprosio ju je na njezinom materinjem jeziku, portugalskom.

Alba Baptista Foto: Profimedia

"Vježbao sam cijeli tjedan kako da kažem: 'Hoćeš li se udati za mene?' Gotovo da sam to nesvjesno izgovorio dok sam pravio doručak – toliko mi se urezalo u glavu!", prisjetio se s osmijehom svojedobno, piše Daily Mail.

Chris Evans, Alba Baptista Foto: Profimedia

U rujnu 2023. godine imali su čak dvije ceremonije vjenčanja, a sada su zajedno zakoračili u novo poglavlje života. Iako o svojoj intimi rijetko govore, rođenje male Alme Grace definitivno je trenutak koji obožavatelji diljem svijeta nisu mogli dočekati s više oduševljenja.

Inače, Evens je prije tri godine osvojio je titulu najseksi muškarca na svijetu, o čemu više čitajte OVDJE.

Chris Evans Foto: Profimedia

