Nakon agonije u obitelji Mate Rimca stigle su sretne vijesti: ''Ovakve stvari se ne smiju događati!''

Brat Mate Rimca tražio je pomoć zbog nestanka psa, sad je stigla sretna vijest

Mlađi brat poznatog poduzetnika Mate Rimca, Antonio Rimac, ovih je dana privukao pažnju javnosti svojim rijetkim istupom na društvenim mrežama. Objavio je da mu je nestao pas te zamolio za pomoć, nudeći čak nagradu od 5000 eura za bilo koju informaciju.

Sada se ponovno oglasio i otkrio da je potraga sretno završila – toy pudla Teddy pronađena je. Uz vijest je podijelio fotografiju psa i dodao nekoliko emotikona srca, a pratitelji su ga odmah zatrpali komentarima podrške.

"Bravo", "Mišek mali", "Ajme, super", "Lijepe vijesti" – samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Mnoge je zanimalo i tko je pronašao psa, no Antonio nije otkrio detalje – ni u objavi ni u komentarima nije naveo tko je vratio ljubimca obitelji Rimac.

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li uspjeli kupiti ulaznicu za Thompsonov koncert? Rasprodane su u nekoliko sati

''Teddy je pronađen. Priča ima sretan kraj i Teddy je na putu do veterinara! Hvala svima koji ste dijelili i na bilo koji način sudjelovali i pomogli vlasnicima! Nađen je otprilike 2 km udaljen od hotela. Ovo treba biti pouka i vlasnicima i hotelima, jer se ovakve stvari ne smiju događati i na ovakve situacije se ne smije šutjeti'', objavljeno je na Facebook stranici Animalex-a koji se bavi zaštitom prava životinja.

Detalje o nestanku psa pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Kakva podrška! Naš Slavonac prije rasprodanog koncerta u Beogradu pozirao s Prijom

Galerija 20 20 20 20 20

Mate Rimac ima hobi kakav od njega nismo očekivali: ''Kriza srednjih godina jako udara''. Više o tome pisali smo OVDJE.

Mate Rimac - 4 Foto: Instagram

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Preminula legendarna glumica iz kultne serije, godinama se borila s teškom bolešću

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog

Pogledaji ovo Celebrity Kakva podrška! Naš Slavonac prije rasprodanog koncerta u Beogradu pozirao s Prijom