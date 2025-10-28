Jeste li uspjeli kupiti ulaznicu za Thompsonov koncert? Rasprodane su u nekoliko sati

Velik interes za turneju potaknuo je i pitanje: Tko je uspio doći do ulaznice?

Ulaznice za dvoranske koncerte Marka Perkovića Thompsona u četiri hrvatska grada, Osijeku, Zagrebu, Zadru i Varaždinu rasprodane su u vrlo kratkom roku.

''Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu i podršci koju pokazujete iz koncerta u koncert. Hvala vam na vjernosti i zajedništvu, vidimo se uskoro na koncertima'', napisao je tim pjevača na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama Thompsonovi fanovi otkrili su da su nezadovoljni organizacijom prodaje ulaznica te su neki ostali bez njih. Više o tome pisali smo OVDJE.

''Je l' još nekog izbacilo kada ste išli platiti kartu?'', ''Čakao sam 12 sati'', ''Nažalost, ništa od ulaznice'', ''Nisam uspjela kupiti ulaznicu'', ''Čekala sam u čekaonici na stranici, došla sam na red, uspjela sam nekoliko puta staviti dvije karte u košaru - nakon tri sekunde me svaki put izbacilo i košara je bila prazna i tako 15 puta. Šteta'', ''Kupljeno'', ''Treba još karata'', dio je komentara s Instagrama.

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 5 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Previše ili ne? OVDJE saznajte koje su cijene ulaznica za koncerte Thompsona po Hrvatskoj.

Više od 19 tisuća ljudi bilo je u redu za kupnju ulaznica, a više pročitajte OVDJE.

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Thompson je htio više datuma u zagrebačkoj Areni, no do toga neće doći. Više pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

