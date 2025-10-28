Ulaznice u prodaji: Više od 19 tisuća ljudi u redu za kupnju ulaznica za Thompsonove koncerte!

Ulaznice za dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona su u prodaji, a više od 19 tisuća ljudi trenutno čeka kada će moći kupiti vrijedni komad papira.
Fanove Marka Perkovića Thompsona posljednje vikende u 2025. godini očekuje prava glazbena poslastica. Pjevač će, naime, održati dvoransku turneju u četiri grada - Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu, a ulaznice su krenule u prodaju putem sustava Entrio.3 vijesti o kojima se priča nikad nije požalila Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...'' senzacija s društvenih mreža Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni! ''O moj Bože, što je ovo?!'' Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
Kolika je gužva, pokazuju i Entriove stranice, na kojoj je red za ulaz u red.
Galerija 26 26 26 26 26
Red za Thompsonove koncerte Foto: Screenshot
Pogledaji ovo Celebrity Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
Kako se može vidjeti na snimci zaslona za kupnju ulaznica za zagrebački koncert, čekaonica je puna, zbog čega je aktiviran sustav čekanja za ulaz za kupovinu.
"Čekaonica je trenutno puna. Ostani s nama na stranici. Čim se oslobodi mjesto, dobit ćeš mjesto u redu", stoji na stranicama.
Nakon nekog vremena, moglo se ući u red, u kojemu je oko 19 tisuća ljudi, a očekivano trajanje čekanja je oko dva sata.
Red za Thompsonove koncerte Foto: Screenshot
Pogledaji ovo Zanimljivosti Hoće li nova Miss Hrvatske biti doktorica, znanstvenica ili odvjetnica?
Prije nego je krenula prodaja, stiglo je upozorenje od Entrija i organizatora, o čemu više čitajte OVDJE.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je žena za kojom su se zbog prozirne haljine okretale sve glave?
Pogledaji ovo Celebrity Britney Spears u badiću odgovorila na optužbe da joj je kuća prljava: ''Ako se netko pita...''
Pogledaji ovo Celebrity Kultni glumac u 71. godini dobio osmo dijete, vijest je sam objavio