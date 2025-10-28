Ulaznice u prodaji: Više od 19 tisuća ljudi u redu za kupnju ulaznica za Thompsonove koncerte!

Ulaznice za dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona su u prodaji, a više od 19 tisuća ljudi trenutno čeka kada će moći kupiti vrijedni komad papira.

Fanove Marka Perkovića Thompsona posljednje vikende u 2025. godini očekuje prava glazbena poslastica. Pjevač će, naime, održati dvoransku turneju u četiri grada - Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu, a ulaznice su krenule u prodaju putem sustava Entrio.

Kolika je gužva, pokazuju i Entriove stranice, na kojoj je red za ulaz u red.

Galerija 26 26 26 26 26

Red za Thompsonove koncerte Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''

Kako se može vidjeti na snimci zaslona za kupnju ulaznica za zagrebački koncert, čekaonica je puna, zbog čega je aktiviran sustav čekanja za ulaz za kupovinu.

Idete li na neki od ovih koncerata? Da, čekam da krene prodaja!

Ne, ostajem doma Da, čekam da krene prodaja!

Ne, ostajem doma Ukupno glasova:





"Čekaonica je trenutno puna. Ostani s nama na stranici. Čim se oslobodi mjesto, dobit ćeš mjesto u redu", stoji na stranicama.

Nakon nekog vremena, moglo se ući u red, u kojemu je oko 19 tisuća ljudi, a očekivano trajanje čekanja je oko dva sata.

Red za Thompsonove koncerte Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hoće li nova Miss Hrvatske biti doktorica, znanstvenica ili odvjetnica?

Prije nego je krenula prodaja, stiglo je upozorenje od Entrija i organizatora, o čemu više čitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je žena za kojom su se zbog prozirne haljine okretale sve glave?

Pogledaji ovo Celebrity Britney Spears u badiću odgovorila na optužbe da joj je kuća prljava: ''Ako se netko pita...''

Pogledaji ovo Celebrity Kultni glumac u 71. godini dobio osmo dijete, vijest je sam objavio