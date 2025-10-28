Kultni glumac u 71. godini dobio osmo dijete, vijest je sam objavio

Kelsey Grammer, poznat po ulozi psihijatra Frasiera Cranea u serijama "Kafić Uzdravlje" i "Frasier", dobio je osmo dijete.

Zvijezda serije "Fraser" Kelsey Grammer otkrio je kako je nedavno dobio svoje osmo dijete, sina Christophera, s četvrtom suprugom, Kayte Walsh.

70-godišnji glumac i producent podijelio je sretnu vijest gostujući u ponedjeljak u podcastu "Pod Meets World".

"Upravo smo dobili četvrto dijete, pa ih je sad ukupno osam!", izjavio je Grammer kroz smijeh. "Bilo je to prije tri dana. Christopher se upravo pridružio obitelji."

Par se upoznao 2009. godine, dok je ona radila kao stjuardesa na letu iz Londona na kojem je on bio putnik, a u braku je već 14 godina i zajedno imaju troje starije djece: kćer Faith (13), te sinove Kelseyja Gabriela (11) i Audena Jamesa (8). Vijest o novoj trudnoći je potvrđena prije nekoliko mjeseci, kada je 46-godišnja Walsh snimljena u poodmaklom stanju trudnoće.

Grammer je prvi put postao otac 1983. godine kada je dobio kćer Spencer (42) s prvom suprugom Doreen Alderman. Nakon razvoda 1990., s frizerkom i vizažisticom Barrie Buckner dobio je kćer Greer (33). Tijekom 13-godišnjeg braka s trećom suprugom Camille Meyer (do 2011.) dobio je još dvoje djece — Mason (24) i Judea (21). Dvije kćeri, Greer i Spencer, nastavile su očevim glumačkim stopama.

"To je blagoslov i prokletstvo u isto vrijeme. Prezime Grammer otvara vrata, ali donosi i pritisak. Ipak, ponosan sam kad su svi zajedno — to su mi najdraži trenuci", izjavio je jednom prilikom glumac koji unatoč prinovi u obitelji ne usporava te ćemo ga gledati u tri filma.

Njegov raniji život obilježila je velika tragedija. Više o tome pročitajte OVDJE.

