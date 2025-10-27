Kako izgleda brat Mate Rimca? Zatražio je pomoć pratitelja na Facebooku, evo zašto!

Mlađi brat Mate Rimca Antonio imao je jedan od rijetkih medijskih istupa kada je morao zatražiti pomoć javnosti zbog nestanka toy pudla Teddyja.

Mlađi brat poduzetnika Mate Rimca Antonio Rimac ovih dana proživljava pravu agoniju.

Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, njegov pas, toy pudl Teddy nestao je pod sumnjivim okolnostima iz hotela za pse na području Jastrebarskog, a za bilo koju informaciju nudi nagradu od 5000 eura.

"Nestao nam je pas iz hotela, navodno, tako su nam rekli. Mi sumnjamo da nije to u pitanju nego da je vjerojatno neki drugi pas ubio. Ne daju nam kamere, pristup dvorištu. Susjedi svašta govore. To se dogodilo jučer, jučer je pas nestao. Digli smo i dronove, traže ga i drugi psi", izjavio je Antonio za 24sata.

Ova vijest odjeknula je u Hrvatskoj jer je ovo jedan od rijetkih medijskih istupa mlađeg brata Mate Rimca, koji ima i sestru Ivanu. Za razliku od Mate, Antonio i Ivana godinama vješto izbjegavaju kamere, a o njihovim privatnim životima se ne zna ništa.

Jednu od njihovih rijetkih javnih fotografija objavila je majka Zdenka i to s Matine svadbe.

