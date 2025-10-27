Zašto zaručnika srpske influencerice koja se druži s Ronaldovom Georginom zovu moćnim čovjekom?

Tamara Kalinić zaručila se za talijanskog modnog menadžera Filippa Testu, s kojim je u vezi od 2020., a prosidba se dogodila u Ravellu na Amalfijskoj obali.

Srpska influencerica i modna blogerica Tamara Kalinić danas je jedna od najprepoznatljivijih figura na međunarodnoj modnoj i digitalnoj sceni. No iza savršeno stiliziranih fotografija krije se i jedna pažljivo njegovana ljubavna veza, koja je privukla pažnju javnosti.

Tko je njezin sretni odabranik?

Radi se o Talijanu Filippu Testi, menadžeru u luksuznoj modnoj industriji. On je muškarac uz kojeg je Tamara odlučila uploviti u sljedeću životnu fazu. Zbog svoje pozicije i utjecaja u svijetu mode često se ističe kao "moćni čovjek iz tog svijeta", što je dodatno podiglo zanimanje medija za njihov odnos.

Sve je počelo 2020. godine na modnom događaju u Parizu, gdje su se Tamara i Filippo upoznali. Ona je sama priznala da ju je Filippo privukao odmah prvu večer.

"Ja sam poslije trideset minuta vidjela da se on meni sviđa", rekla je.

Njegova pažnja, šarm i stav učinili su da Tamara u njemu vidi partnera s kojim želi graditi budućnost. U lipnju 2023. godine Filippo je odlučio zaprositi Tamaru u slikovitom talijanskom gradiću Ravello na obali Amalfija.

"Najljepši dan u mom životu. Tisuću puta 'DA', zauvijek s tobom", objavila je Tamara povodom prosidbe. Filippo je čak unaprijed na srpskom jeziku pitao Tamarina oca za njezinu ruku, što je dodatno obilježilo čitav trenutak.

Iako oboje rade u svijetu mode i digitalne prezentacije, njihova je veza opisana kao balans između posla i osobnog. Tamara kaže da su joj važni iskrenost i sloboda u odnosu. Filippo, sa svoje strane, nije samo partner, nego i podrška. Prema izvorima, bio joj je uz rame u trenucima kada je bila izložena stresu i krađi o kojoj su pisali svjetski mediji. Radi se o krađi vrijednoj stotine tisuće dolara, kada su iz njezina stana nestale skupocjene torbe i dizajnirana odjeća.

I dok je vjenčanje već u pripremi i naveliko se govori o lokacijama, haljinama i detaljima koje će par odabrati, najvažnije je da je Tamara pronašla nekoga s kim se osjeća zaista sretno, ravnopravno i voljeno.

Za fanove to znači da će njihov veliki dan biti kombinacija glamura, mode i beskrajne romantike.

