život obilježen traumama

Preminuo je nekoć najljepši dječak na svijetu: Laskava titula donijela mu je prokletstvo

Piše I.G., Danas @ 11:24 Celebrity komentari
Björn Andrésen - 4 Björn Andrésen - 4 Foto: Profimedia

Švedski glumac Björn Andrésen, koji je sa samo 15 godina postao svjetska senzacija u filmu Smrt u Veneciji preminuo je u 70. godini nakon života obilježenog slavom, traumama i tragedijama koje su ga pratile još od djetinjstva.

