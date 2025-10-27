Možete li pogoditi čiji je ovo sin? Roditelji su mu jedni od najpoznatijih ljudi na svijetu

Zuma Rossdale ovih je dana uživao u Disneylandu.

Zuma Rossdale, 17-godišnji sin Gwen Stefani i Gavina Rossdalea, snimljen je ovih dana u Disneylandu, a njegova pojava odmah je izazvala pažnju.

U traper jakni, trapericama i narančastoj šilterici, izgledao je kao da je izašao iz garderobe svog slavnog očuha Blakea Sheltona.

Zuma Rossdale - 7 Foto: Profimedia

Zuma Rossdale - 6 Foto: Profimedia

Zuma je u posljednje vrijeme sve više naginju imidžu country zvijezde – nosi mullet frizuru, traper na traper i sve više naginje južnjačkom stilu. Njegova strast prema glazbi također ne prolazi nezapaženo. Mladi glazbenik prvi je put nastupio u srpnju 2024. godine u Oklahoma lokalu Ole Red, koji je u vlasništvu Blakea Sheltona.

Zuma Rossdale - 5 Foto: Profimedia

Zuma Rossdale - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''

Blake, koji s Gwen dijeli i brigu o njezinoj djeci iz prethodnog braka, više je puta naglasio koliko mu znači uloga očuha.

"Kad imaš djecu, više nije riječ o tebi i to je točno, ako to radiš kako treba."

Zuma Rossdale - 3 Foto: Profimedia

Iako je njegov otac Gavin Rossdale poznat po mračnijem grunge stilu, Zuma je danas sve više pod utjecajem country estetike. Još prošle godine nastupio je u odjeći iz očevog modnog brenda Sea of Sound, no čini se da se ipak više pronalazi u Sheltonovom stilu.

Pogledaji ovo Celebrity Malo je falilo da ostane bez badića na krcatoj plaži, odjednom je sve počelo kliziti!

Zuma Rossdale - 1 Foto: Profimedia

Gwen i Gavin bili su u braku 13 godina i imaju troje djece – Kingstona (19), Zumu (17) i Apolla (11). Par se razveo 2015., a samo dva mjeseca kasnije Gwen je započela vezu s Blakeom Sheltonom, koju je okrunila brakom 2021. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nestašna raskopčana bluza razotkrila je više od planiranog, a paparazzi su jedva dočekali!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Pogledajte jedan od žešćih sukoba Martine i Bilmana: ''Jesam li ikad jednom golom muškarcu rekla da je fenomenalan u plesu?''

Pogledaji ovo Celebrity Malo je falilo da ostane bez badića na krcatoj plaži, odjednom je sve počelo kliziti!