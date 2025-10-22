Pogledajte jedan od žešćih sukoba Martine i Bilmana: ''Jesam li ikad jednom golom muškarcu rekla da je fenomenalan u plesu?''

Napetost u žiriju Supertalenta dosegnula je vrhunac nakon nastupa plesačice Nadije Marine. Umjesto pljeska, pozornicu je obilježila žestoka rasprava između Martine Tomčić i Davora Bilmana, koji su se sukobili oko toga što znači istinski talent i gdje su granice plesa na televiziji.

Nakon nastupa plesačice Nadje u Supertalentu, koji je izazvao pravu buru emocija i komentara, uslijedio je jedan od najžešćih sukoba sezone – onaj između članova žirija Martine Tomčić i Davora Bilmana.

Sve je počelo nakon što je Martina Nadiji dala X i otvoreno rekla da je njezin ples daleko od profesionalnog:

Nadja Džanan, Supertalent - 6 Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

''Toliko si lijepa, ali nažalost plesati ne znaš. Nije lijepo gledati samoprozvanu plesačicu jer ples je ipak umjetnost i vještina koja nadilazi pokušaj pokreta koji si ti izvela. Meni je samo istinski žao da ovakvu ljepotu i posebnost prosipaš za ovako jeftine pare''.

Nadia je pokušala ostati smirena i uzvratila:

''Najbitnije je da sijam, i ne znam da li bih negdje drugdje više sijala nego što sam tu''.

Martina joj je kratko odbrusila:

''Bi, o bi''

No, prava rasprava izbila je tek kad se u sve uključio Davor Bilman, koji je stao u obranu Nadije i njezina nastupa.

''Ja odgovorno tvrdim da ti znaš plesati i da si to pokazala. Ono protiv čega se uvijek borim ovdje je licemjerje koje dozvoljava da goli muškarci mogu plesati bilo kakav ples i da im se divimo, a ako to napravi žena, odmah se kaže da nema tehniku. Ti znaš plesati, a ja sam uživao gledajući tvoj nastup''.

Njegove riječi izazvale su burnu reakciju Martine Tomčić, koja mu nije ostala dužna.

''Tako da nisi plesačica – sad si to upravo rekao. Pravi plesač nema potrebu argumentirati svoj ples''.

Davor je mirno uzvratio:

''Ali tebe je baš to dotaknulo, imaš potrebu''.

Nadja Džanan, Supertalent - 5 Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Martina je na to odrezala:

''Ako ti mene prozivaš, mogu i ja tebe prozvati! Jesam li ikad jednom golom muškarcu rekla da je fenomenalan u plesnoj tehnici?''.

Davor je bez zadrške odgovorio:

''Da, i slinila si nad njim''.

Na to je Martina reagirala oštro:

''Ovakvo mrduljenje sigurno nisam nazvala plesom''.

Rasprava se završila tek kad je Bilman smireno zaključio:

''Ja se ne petljam u pjevanje, ali ako ja kažem da ona za mene pleše – ja to imam pravo reći''.

Nadja Džanan, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

Iako su se strasti u studiju ubrzo stišale, publika je jasno dala do znanja da uživa u svakoj sekundi ovog žiri okršaja.

Nadjin nastup možda je podijelio mišljenja, ali jedno je sigurno – donio je najžešću raspravu sezone i trenutak o kojem će se još dugo pričati.

Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach.

