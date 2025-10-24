Pronađi Maju! Potpuno je jasno što je ukralo sav show u novoj epizodi Supertalenta

O izdanju Maje Šuput u novoj epizodi Supertalenta još će se dugo pričati, pogledajte fotografije.

Maja Šuput u petu epizodu Supertalenta ušetala je s frizurom kakvu još niste vidjeli.

Iako je ukrala sav show, posebnu pažnju treba dati i njenom outfitu, a više nam je rekao njen stilist Marko Grubnić.

''Showtastični styling koji podrazumijeva naizgled jednostavan kombinezon u koji su ugrađene rukavice, ona je zakopčana doslovno od glave do pete, ne vidimo joj niti komadić kože osim na licu. Na sami kombinezon smo aplicirali jako puno kristala, dakle napravljan je od kristala koji su u principu aplicirani u obliku korzeta na gornji dio kombinezona. Ako malo bolje obratimo pažnju onda vidimo da ti kristali čine jednu formu u prednjem dijelu kombinezona, tako da ne znam koji je točno broj kristala, ima ih jako puno. Ono što je meni važno to je da je na televiziji to zaista izgled efektno'', kaže Marko.

''Međutim mi ne bi bili mi kad sad išli tu sa jednom smirenom pričom jer zašto bi bilo jednostavno kad možemo začiniti to još malo više. Dodao sam na styling jaknicu odperja i čizme s kojima sam htio još dodatno naglasiti Majinu figuru, odnosno istaknuti njene vitke noge. To mi je bilo zamisao i prioritet obzirom da se radi o uskom kombinezonu.''

Mnogi su primijetili i upečatljiv make-up.

''Zašto bi priča i dalje bila jednostavna? Karlo se poigrao s plavim sjenilom. Mnogi će se pitaju jesmo li hrabri ili ludi, ja bih rekao da smo hrabri i već smo davno istaknuli da je Supertalent sjajna prilika da pokažemo nešto novo i drugačije na Maji. Pa nismo se zaustavili čak i na make-upu, išli smo još dalje i tu je dominantna.''

Na kraju, opisao nam je i famoznu frizuru.

''Big hair, don't care'', rekao je kratko i zadovoljno.

''Stvarno cijeli sektor make-upa i frizure i što se tiče mojeg stylinga, stvarno smo pazili, doslovno smo do zadnjeg detalja razradili ovaj styling i jako smo ponosni na njega'', zaključuje.

