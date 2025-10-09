Maja Šuput zakopčana do grla: ''Stavili smo kravatu da budemo sigurni da će tako i ostati!''

Maja Šuput u trećoj epizodi Supertalenta oduševila je teatralnom haljinom s dodacima koji su je učinili baš upečatljivom.

Za novi look Maje Šuput u trećoj epizodi Supertalenta teško je pronaći dobar opis.

Elegantna haljina s prorezom dobila je potpuno drugu dimenziju zbog dodataka koje je nosila, a više o cijelom outfitu rekao nam je njen stilist Marko Grubnić.

Maja Šuput - 8 Foto: Instagram

Maja Šuput - 6 Foto: Instagram

''Na izgled jednostavna, ali teatralna crna haljina. Nikako nisam htio dozvoliti da ostane takva, nego sam stylingom napravio upravo taj teatar pod navodnicima i obukao sam jednu klasičnu bijelu košulju, kako bi Maja ostala zakopčana do grla. Bilo je nužno staviti kravatu, da budemo sigurni da će do kraja emisije zaista ostati zakopčana. Šala, ali istina. Tako da, cijeli styling priča ima svoju priču'', kaže nam.

Maja Šuput - 9 Foto: Instagram

Maja Šuput - 7 Foto: Instagram

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

''Tu je cilindar, jednostavna ravna kosa, pomalo sve strogo, teatralno, jako moćno. Haljina je predivna, ima veliki taj izrez i dugački šlep, međutim, meni se učinilo idealno da pokažemo ljudima kako jednu takvu svečanu haljinu, i ziherašku pod navodnicima haljinu, možemo napraviti da izgleda potpuno drugačije sa stylingom.''

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

Posebnu pozornost privlače i dodaci.

''Maja ima i kratke, odnosno male, kožne rukavice samo na prstima, crveni ruž, boja jeseni i mislim da smo dobili jednu strogoću, jednu odrješitost, jednu moć u ovom stylingu i nadam se da će se ljudima i ovaj styling svidjeti.''

Sviđa li vam se Majina teatralna kombinacija? Da, izgleda baš profinjeno

Ne sviđa mi se baš Da, izgleda baš profinjeno

Ne sviđa mi se baš Ukupno glasova:

U drugoj epizodi apsolutno sve oduševila je u zebrastom kombinezonu koji je pratio liniju njenog tijela. Pogledajte ga OVDJE.

A u kakvoj je futurističkoj kombinaciji otvorila novu sezonu Supertalenta pogledajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Bomba bila i ostala! Bujno poprsje Heidi Klum kao da je jedva stalo u ovu mini haljinu

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Biste li je prepoznali? Nekad zanosna plavuša već godinama bježi od kamera