Što kažete na futurističku Maju Šuput? ''Ona je kao jež, na sve strane strši''

Maja Šuput iznenadila je gledatelje svojom pojavom već u prvoj epizodi Supertalenta nove sezone.

Počela je nova sezona Supertalenta na Novoj TV, a Maja Šuput koju gledamo kao već dugogodišnju članicu žirija odmah je svojom pojavom sve ostavila bez teksta.

U srebrnom outfitu koji izgleda kao iz budućnosti Maja je odmah privukla sve poglede, a više o ovoj neobičnoj kombinaciji rekao nam je njen stilist Marko Grubnić.

Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

''Cijela sezona je snimljena i možemo već sada s ovim stylingom najaviti da smo još dodatno digli tu ljestvicu jer to naprosto ljudi, od Maje i od Supertalenta, očekuju. Ove nedjelje idemo s ovim outfitom koji je onako pomalo futuristički. Po meni je srebrna boja ove sezone nova zlatna, znači puno je nekako dominantnija, jača i modernija od zlatne, zlatna se već godinama uvukla svima pod kožu pa je sada evo srebrna nekakav new entry što se tiče mode i trenda i tako dalje.''

''Mi apsolutno podržavamo taj trend i u principu ovo je jedna vrlo neobična mala srebrna haljina koja u stvari izgleda kao jedna disko kugla na Maji. Ustvari je od šljokica, ali to su kao nekakve niti na koje su pričvršćene šljokice, ona je kao jež, na sve strane strši'', kaže nam.

''Namjerno smo išli s kratkim bobom kad je kosa u pitanju, styling prati tu haljinu, malo smo se poigrali i s čarapama čisto da ne bude ništa normalno i uobičajeno, već da damo gledateljima što više toga, da im bude što televizičnije, zanimljivije i tako dalje.''

Najviše pozornosti privlači kapa.

''I naravno, ja uvijek pazim kad je Supertalent u pitanju, da taj gornji dio, s obzirom da Maja večeru vremena sjedi za stolom, da bude što zanimljiviji. Tu su ogromne metalne naušnice i ta kapa koja je ustvari dala točku na ''i'' cijelom stylingu, srebrna, metalizirana, dominantna kapa, mislim da je za ovu televizijsku priču stvarno pun pogledak. Maja u tom ne bi mogla pjevati, ali ovo je televizija i tu si možemo dati oduška.''

A sviđa li se vama Majina kombinacija za otvaranje sezone, recite nam u nastavku.