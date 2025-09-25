Počinje Supertalent! Otkrivamo sve detalje nove sezone: ''Čak i ja koji sam najveći mrgud sam se iznenadio!''

Počelo je odbrojavanje do nove sezone Supertalenta. U deset audicijskih emisija kriju se vrhunski talenti, ali i osebujni antitalenti – no svima im je zajedničko jedno: itekako će nas zabaviti. IN Magazin ekskluzivno je zavirio iza kulisa, a članovi žirija Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman otkrili su što nas čeka u novoj sezoni te tko je nastradao od Majinih ekstravagantnih kreacija.

Vežite se, polijećemo! Ove nedjelje, 28. rujna, na Novoj TV počinje dvanaesta sezona najpopularnijeg talent showa na svijetu. Supertalent i ove sezone donosi kandidate koji će vas, blago rečeno – zabaviti.

''I dalje dolaze ljudi koje nikad niste vidjeli u životu!'' kaže Fabijan Pavao Medvešek.

''Čak i ja, koji sam najveći mrgud, sam se iznenadio, začudio i zabavio!'' dodaje Davor Bilman.

Od pjevanja, plesa i akrobacija, preko hipnoze, heklanja i jodlanja, pa sve do potpuno neočekivanih vještina poput balansiranja na mačevima – u novoj sezoni čeka nas pravi show.

''Bilo je nekih točaka zbog kojih Martina nije napustila studio, a prijašnjih godina bi ga napustila.''

I kod ostalih članova žirija došlo je do promjena.

''Ja sam puno zreliji, Davor nije zreliji, i onda se taj omjer i dalje drži na razini!'', govori Fabijan.

''Bliži smo si, bliži smo si. Ali zaista smo dali sve od sebe i rekli što mislimo.''

Posebnu draž showu daje činjenica da se iza nevjerojatnih talenata kriju ljudi iz svakodnevnih zanimanja – skladištari, kuhari, domaćice i mnogi drugi. To pokazuje da su talentirani ljudi posvuda oko nas. A ni naš žiri nije za baciti.

''A kolega ima jako dobrih fora, moram priznat, ja sam se iznenadio!''

Uz Fabijana i Bilmana, u žiriju sjede i Martina Tomčić Moskaljov te Maja Šuput. Majine kreacije i ovog su puta – opasno dobre. A pod opasno mislimo doslovno opasne!

''Pa nismo stručnjaci... Ona ne da ima kreacije... nego ovacije! Tako da je složena jedna priča. Ali jako lijepa! U jednom trenutku sam ja čak i bio ozlijeđen od njezinih kreacija!''

Prvi audicijski nastupi kreću već u nedjelju, 28. rujna, u 20:15 na Novoj TV – i donose desetero kandidata koji će na scenu donijeti smijeh, šok, ali i suze.

