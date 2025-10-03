Zebra kostim Maje Šuput sve je iznenadio: ''Kad se spustila u studio...''

Izdanje Maje Šuput još jednom je pokazalo da svaki put uspijeva nadmašiti samu sebe i gledateljima pružiti dojam svjetskog showa.

Naša pjevačica Maja Šuput, koju gledamo kao dio žirija našeg hit-showa, ponovno je dokazala da kada je riječ o scenskim izdanjima – nema konkurenciju.

U drugoj epizodi ''Supertalenta'' pojavila se u kostimu s upečatljivim crno-bijelim prugama, koji naglašava njezinu tip- top figuru i ostavlja dojam prave modne predstave.

Maja Šuput - 6 Foto: Nova TV

Maja Šuput - 5 Foto: Nova TV

Više o ovoj kombinaciji rekao nam je njen stilist Marko Grubnić.

Maja Šuput - 9 Foto: Nova TV

''Druga epizoda, idemo udarno sa stylingom, to jest s kostimom. Ovaj put je to zaista kostim. Ono što je sigurno i što je neosporna činjenica, da je ovo jedan od udobnijih kostima kojeg je Maja nosila u ovoj sezoni, ali možda i općenito. Priča je u stvari isto vrlo jednostavna. Maja je rekla, zašto ne bi imala i u ovoj sezoni jako modern uzorak zebre? I meni je pala na pamet sjajna ideja, da doslovno donesem zebru u jednom malo neobičnijem izdanju, u jednom modernijem izdanju, prilagođen televiziji'', rekao je.

Maja Šuput - 1 Foto: Nova TV

''Mislim da smo s ovim stylingom i s ovim kostimom na neki način ipak malo pomaknuli granice, a tek je druga epizoda. Tako da s ovim samo želimo reći da gledatelji od nas mogu očekivati svašta. Kažem, kostim je jako u stvari udoban, lagan i jako efektan. To je ono što je najvažnije. Maja ovdje u skladu sa zebrom ima visoki rep, ponytail. Tako da evo, ja sam na te velike rukave dodao još tila da dobijemo taj 3D efekt'', dodao je.

Maja Šuput - 7 Foto: Nova TV

Galerija 26 26 26 26 26

''Moram priznati, da su na setu taj dan kad sam Maja spustila u studio svi bili iznenađeni, jako ugodno iznenađeni i pozitivno su svi reagirali ono, baš im je svima bio wow taj kostim. Tako da evo, ja se jako veselim što je Supertalent takav projekt gdje možemo pokazati i Maja može iznositi i ovakve kostime'', zaključio je.

Maja Šuput - 3 Foto: Nova TV

Što kažete na Majino izdanje? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

A što je Maja nosila u prvoj epizodi prisjetite se OVDJE.